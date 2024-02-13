Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir projelerini açıklıyor.

Hamza Dağ'ın açıklamaları şu şekilde;

İzmir'de sadece çözümlere odaklandık. Bir hayalimiz var. Hepimiz hayali. Ulaşımıyla çevresiyle, toprağıyla, havasıyla eşsiz İzmir.

Projelerimizi 11 başlıkta topladık. Bu başlıkları toplarken İzmir'in sahadan gelen önceliklerine göre baktık.

Ulaşılabilir, sosyal belediyecilik, çevre altyapısı, dönüşüm, turizm, eğitim ve istihdam, akıllı şehircilik, sağlık altyapısı, tarım, spor altyapısı, kültürüyle eşsiz İzmir.

İzmir Körfez geçişi sadece bir proje değil şehrimizi dünya standartlarına döndürecek bir vizyon projesidir. 6.9 km deniz geçişi olmak üzere 35 proje kapsamında Binali Yıldırım tarafından 2011 yılında kamuoyuyla paylaşılmıştı. Proje bugüne kadar hayata geçirilmedi. İki yakada yaşayan hemşerimizin ısrarları üzerine göreve geldiğimizde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız.

YENİ ÇEVRE YOLU

İzmir'in en can alıcı sorunlardan biri olan trafik sorununa yeni çevre yolu projesini hayata geçireceğiz. Bu yol şehrin içindeki ulaşımı azaltacak. Yeni çevre yoluna 9 alandan bağlantı yolu yapacağız. İzmir'e çevre yolu projesiyle şehrimizde yeni dönem başlayacak.

Raylı sistem projelerimizle İzmir'in taşıma hattını çiziyoruz. 2 tane tramvay hattımız var. Karşıyaka ve Konak hatlarımızı birleştirerek raylı hattımızı bütünleştireceğiz.

Buca metrosunu tamamlama çalışmasını yaparken Gaziemir ve Karalar metro çalışmalarına da başlayacağız. İzban'ı 9 vagona çıkararak buradaki izdihamı sona erdireceğiz.

Orta vadeli hedeflerimizde İZBAN'ı bazı ilçelerde yerin altına almaya planlıyoruz. Genç İzmir'in kart sahiplerinde bu seriyi 120 dakikaya çıkaracağız.

Akıllı durak sistemi, otobüsüm nerede gibi uygulamalarda vatandaşlarımızın yolculuk süresini daha hesaplanabilir hale getireceğiz.

İzmir gibi her bir köşesi ayrı değer olan şehirde otopark çilesi nedeniyle vatandaşlarımız planlama yapamamakta. Aktarma merkezlerine yakın otoparklar inşa edeceğiz.

'%50 İNDİRİM YAPACAĞIZ'

Mevcut otopark tarifelerinde Nisan ayında %50 indirime gideceğiz. 100 bin araçlı yeraltı yapağımız otoparklarla bu sorunu ortadan kaldıracağız.

"ULAŞIMI RAHATLATACAĞIZ"

Ankara asfaltı ve köprü kavşaklardan oluşan 16 projemizi göreve geldiğimiz ilk yaz döneminde bitirmek istiyoruz. Okulların tatil olduğu bu süreçte eğer bitmezse öbür seneki 3 aylık süreçle 8+8 şeklinde 2 sene içerisinde bu projeleri yapıp ulaşımı rahatlatacağız.