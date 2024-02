İBB Başkan adayı Kurum, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın Mevlid-i Şerifi’ne katıldı

Kurum, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatının 3. yılı dolayısıyla Fatih Camisi'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı. Topbaş için camide Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Kurum, Kadir Topbaş'ı minnetle yad ettiklerini söyledi.

İstanbul'un ağabeyi olan Topbaş'ın, duruşuyla tavrıyla gülüşüyle samimiyetiyle içtenliğiyle her zaman İstanbullular için en iyisinin mücadelesini verdiğini belirten Kurum, "AK Partimizin sosyal belediyecilik anlayışının, İstanbul'dan başlayan tüm Türkiye'ye dalga dalga götüren anlayışın en önemli temsilcilerinden bir tanesiydi. Yapmış olduğu eserlerle bugün İstanbul'un her sokağında, her mahallesinde milletimizin refahı için huzuru için çalışmaları var, eserleri var." diye konuştu.

Murat Kurum, 31 Mart akşamı Kadir Topbaş'tan aldıkları bayrağı çok daha yukarılara taşıyacaklarını dile getirerek, 31 Mart'ta İstanbul'u ve Türkiye'yi kucaklayarak kentin her sokağına, her mahallesine iyi bakacaklarını, en zor anında milletin yanında olacaklarını söyledi.

Kurum, camide Kadir Topbaş'ın ailesinin de bulunduğunu, onları görünce Topbaş'ı görmüş gibi olduğunu anlattı.

"BUGÜNE KADAR NE SÖZ VERDİYSEK O SÖZLERİ TUTTUK, TUTAN TARAFTA OLDUK"

Bir gazetecinin Tuzla'da 2019'da başlayan TOKİ projeleriyle ilgili sorusu üzerine Kurum, şöyle konuştu:

"Oradaki arkadaşlarımızın talepleri üzerine kendileriyle görüştük. Görüşme çerçevesinde yapılması gereken çalışmaları TOKİ Başkanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız yaptılar. Hem iyileştirme bağlamında hem de alt gelir grubu kardeşlerimizin konut edinmesi ve sağlam, güvenli, depreme dayanıklı binalarda oturması için bu mücadeleyi verdiler. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar ne söz verdiysek o sözleri tuttuk, tutan tarafta olduk. Hamdolsun bugün İstanbul'un her yerinde eserlerimiz var. Kadir abimizin eserleriyle başlattığımız o bayrak yarışını biz çok daha yukarılara taşıyan tarafta olacağız. O yüzden bize ihtiyaç duyduğu anda onları dinleyeceğiz. Onlarla ben görüştüm, yine görüşmemiz gerekiyorsa görüşürüz, yine dinleriz. Dinlerken de bahane üretmeden, bir bahanenin arkasına saklanmadan bu çözümleri ortaya koyarız. 25 yıldır bu anlayışla milletimize hizmet ediyoruz. Burada herhangi bir sıkıntı yok, problem yok. Milletimizin dertleriyle hemhal olacağız, onlarla ilgileneceğiz ve çözüm bulmaya devam edeceğiz."



"İSTANBUL'A BÜYÜK BİR YEŞİL ALAN KAZANDIRILMASI MI ZORLARINA GİDİYOR?"

Danıştay'ın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesinin iptaliyle ilgili kararına ilişkin soru üzerine de Kurum, şunları kaydetti:

"İBB her hayırlı işte olduğu gibi yine dava açma peşinden, hevesinden tabi hiçbir gün geri durmuyor. Orada dava açmanın gereği, gerekçesi nedir, İBB'ye de bir sormak lazım. Dönüp aynaya baktıklarında İstanbul'a büyük bir yeşil alan kazandırılması mı zorlarına gidiyor? Orada binlerce, on binlerce ağaçların içinde çocuklarımızın huzurla güvenle oynaması mı, milletimizin huzur içerisinde gerek afet esnasında bir toplanma alanı vazifesi görecek, gerek gençlerimizin teknoloji merkezleriyle deney yap atölyeleriyle oradaki kütüphanelerde ders çalışması mı acaba zorlarına gidiyor, bilmiyorum. Dediğim gibi gerekçeli kararı biz daha almadık, alacağız. Burası tartışılacak bir konu değildir, havalimanı işlemektedir. Atatürk'ümüzün isminin verildiği, Türkiye'nin ilk havalimanı olan Atatürk Havalimanı hala sivil uçuşlara, acil uçuşlara açıktır, bir pisti hizmet vermektedir, vermeye de devam edecektir."

Kurum, günde binlerce uçağın havalandığı İstanbul Havalimanı'nda tüm dünyaya hizmet verildiğini belirterek, "Biz eserler kazandırmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. O yüzden muhalefetin ne yaptığıyla neyle ilgilendiğiyle açıkçası ilgilenmiyoruz. İstanbul'un gündemi neyse o gündeme odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Mevlid-i Şerif programına, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve çok sayıda kişi katıldı.