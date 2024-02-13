Mansur Yavaş’tan özür diletip öldüresiye dövmüşlerdi… Detaylar ortaya çıktı

Özür diletip ölüme terk ettiler

Yüzüne aldığı ağır darbelerin etkisiyle şoka giren Önder'in " Bu olur mu? Bu yapılır mı?" demesine rağmen tehditlerini sürdüren Erdoğan T. yere yatırdığı Önder'e "Mansur Yavaş ve Atila Çelik'ten helallik iste. Atilla abi, Mansur abi ben size yanlış yaptım. Hakkınızı helal edin" diyerek öldüresiye dövmeye devam etti. Recep Önder aldığı ağır darbeler sonrası Mansur Yavaş'tan ve Atila Çelik'ten özür dilerken, Erdoğan T ve kuzeni Hüseyin Ç. olay yerinden ayrıldı.

Korkudan şikayetçi olmadı

Bir süre sonra kendine gelen İlçe Başkanı Recep Önder evine gitti. İddiaya göre olaydan birkaç gün sonra Recep Önder'e ait Ankara'nın çeşitli semtlerinde durarak Beypazarı yerel ürünlerini tanıtan ve satış yapan tırına Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli izinler verilmedi. Ticari hayatının bitmesinden ve videonun etrafa yayılmasından korkan Önder, kimseden şikayetçi olmadı.