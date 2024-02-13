Mansur Yavaş’tan özür diletip öldüresiye dövmüşlerdi… Detaylar ortaya çıktı

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen dayak olayı bundan 6 ay önce Beypazarı'na 21 kilometre uzaklıktaki Tahir Köyü yolu üzerinde Karapınar Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atila Çelik'in İyi Parti Belediye Başkan adayı Veysel Ayık ile uzun süredir aralarında sorunlar vardı.
Çelik, Ayık'ın belediye başkan adayı yapılmasını istemiyordu. İddiaya göre İyi Parti İlçe Başkanı Recep Önder'in, Ayık'ı desteklemesi Çelik'i kızdırdı. Bir süre sonra Önder ve Çelik'in de araları açıldı.
"Bir şey konuşacağız" diyerek evden çıkarttılar
Bu gelişmeleri öğrenen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yeğeni Erdinç T. iddiaya göre Recep Önder'e kin beslemeye başladı. Bir akşam Recep Önder'in kapısına gelen Erdinç T. "Abi konuşmamız gerek" diyerek Önder'i dışarıya çıkarttı.
Dağ yoluna götürdü
Önder'i minibüse bindiren Erdinç T., Beypazarı'na 21 kilometre uzaklıktaki Tahir Köyü yolu üzerinde Karapınar Mevkii'ndeki ıssız bir bölgede aracı park etti. İddiaya göre Önder'i araçtan indiren Erdinç T. kuzeni Hüseyin Ç.'den yaşananları kayıt altına almasını istedi.
Tekme tokat dövdü
Recep Önder'e dönerek "Başkan senin başkanın. Atilla başkan senin başkanın, Mansur başkan senin başkanın gerek var mı bu işlere" diye soran Erdinç T, daha konuşmasına izin vermeden Önder'e kafa attı. Aldığı darbeyle yere yığılan Önder'i yerde yumruklamaya ve tekmelemeye devam eden Erdinç T., ilçe başkanının boğazına sarılarak dayısı Atila Çelik'ten ve Mansur Yavaş'tan özür dilemesini istedi.
Özür diletip ölüme terk ettiler
Yüzüne aldığı ağır darbelerin etkisiyle şoka giren Önder'in " Bu olur mu? Bu yapılır mı?" demesine rağmen tehditlerini sürdüren Erdoğan T. yere yatırdığı Önder'e "Mansur Yavaş ve Atila Çelik'ten helallik iste. Atilla abi, Mansur abi ben size yanlış yaptım. Hakkınızı helal edin" diyerek öldüresiye dövmeye devam etti. Recep Önder aldığı ağır darbeler sonrası Mansur Yavaş'tan ve Atila Çelik'ten özür dilerken, Erdoğan T ve kuzeni Hüseyin Ç. olay yerinden ayrıldı.
Korkudan şikayetçi olmadı
Bir süre sonra kendine gelen İlçe Başkanı Recep Önder evine gitti. İddiaya göre olaydan birkaç gün sonra Recep Önder'e ait Ankara'nın çeşitli semtlerinde durarak Beypazarı yerel ürünlerini tanıtan ve satış yapan tırına Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli izinler verilmedi. Ticari hayatının bitmesinden ve videonun etrafa yayılmasından korkan Önder, kimseden şikayetçi olmadı.
Sosyal medyadan tehditler savurdu, tutuklandı
Olayın sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Erdinç T.'nin 20 gün önce başka bir suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirlendi. Erdinç T'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Aslanlar, kaplanlar, canavarlar; iyi de bu işler onun bunun ismini karakola vermekle olmuyor. Pazartesi teslim oluyorum... Ama bu işler emniyete baskı yapmakla olmuyor. Kimin ne yaptığını da biliyorum. İllaki hesabını sorarım çıktığımda. Biz İdmanlıyız. Bize bir şey olmaz.." yazdığı ortaya çıktı.
"İki arkadaşın kavgası"
Öte yandan sosyal medyada bir açıklamaya yapan Atila Çelik suçlamaları kabul etmedi. Çelik, "İki arkadaşın gece bir mekânda oturduktan sonra birlikte aynı arabayla evlerine giderken, adımın geçmesi üzerine kavgaya tutuştuklarını olaydan sonra öğrendim. Dolayısıyla konuyla benim, hele ki Mansur Başkanımızın haberi, ilgisi ve bilgisi bulunmamaktadır. 2 arkadaşın gecenin ilerleyen saatlerinde kendi aralarında yaşadığı kavga bizleri bağlamamaktadır." dedi.