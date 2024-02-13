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Giriş Tarihi: 13.2.2024 21:43 Son Güncelleme: 13.2.2024 21:43

MSB acı haberi duyurdu: Sözleşmeli er Adem Kel şehit düştü

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3'üncü Komando Tugay Komutanlığınca 13 Şubat 2024 tarihinde, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucunda yaralanan, sözleşmeli er Adem Kel'in şehit olduğunu bildirdi.

MSB acı haberi duyurdu: Sözleşmeli er Adem Kel şehit düştü

MSB, araç kazasında yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3'üncü Komando Tugay Komutanlığınca 13 Şubat 2024 tarihinde, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucunda yaralanan, Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, derhal Şırnak Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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MSB acı haberi duyurdu: Sözleşmeli er Adem Kel şehit düştü
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