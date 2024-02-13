Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, hainlerin nefesleri kesildi... Gri listeye bir çizik daha

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonu kapsamında; jandarma komando, güvenlik korucu timleri ve J-SİHA desteğiyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Gri listeye bir çizik daha | Video

İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Demhat Eylül kod adlı Hasip Şimşek ve Memo kod adlı Mehmet Akalan adlı teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Ayrıca Teröristlere yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

TERÖRİST ŞİMŞEK'İN KATILDIĞI EYLEMLER

Terörist Hasip Şimşek'in katıldığı eylemler; Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı 3️ polis memuru, 2️ sivil vatandaşın şehit edilmesi ve 217 vatandaşın yaralanması olayında yer aldığı tespit belirlendi.

Diyarbakır'ım Hani ilçesi, Hani-Topçular karayolunda bir grup terörist tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda 1️ askeri personel ve 1️ gönüllü güvenlik korucusunun şehit edilmesi ile Diyarbakır'ın Hani/Topçular Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Yukarıturalı Köyü yol ayrımında bir grup terörist tarafından yapılan silahlı saldırı sonucunda 1️ güvenlik korucusu şehit edilmesi olaylarının faillerinden biri olduğu tespit edildi.

POLİS ARACINA EL BOMBASI ATTI

Mehmet Akalan adlı teröristin katıldığı eylemlerin ise; Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesinde 6 adet EYP atılma olayı, Diyarbakır Yenişehir Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına yönelik el bombası atılması ve tabanca ile ateş açılması ve Diyarbakır Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde Yenişehir Belediyesine ait aracın kundaklanması olaylarının faillerinden biri olduğu ortaya çıktı.

"HAİNLERİN TEK TEK NEFESLERİNİ KESECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Hainlerin tek tek nefeslerini keseceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Kahramanlarımızın kanları yerde kalmayacak. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.