Türkiye hedeflerine kararlılıkla ilerliyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.20'de başlayan toplantı 3 saat 20 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:Türkiye, şöyle bir fotoğrafın ortasında bulunmaktadır: Bölgemizde yaşanan savaşlar, çatışmalar ve saldırılar kesintisiz sürüyor. Küresel güvenlik mimarisindeki kırılmalar, küresel ekonomideki belirsizlikleri de derinleştiriyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin önemli bir kısmı ciddi siyasi istikrarsızlık ve buna bağlı sosyal gerilim tehditleriyle yüzleşiyor. Dünya genelinde etkili olan tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye, hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor.İhracatta yakaladığımız ivmeyi ocak ayında da sürdürdük. Ocak ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artışla 20 milyar dolar oldu. Tarihimizin en yüksek Ocak ayı ihracat tutarına ulaştık. En büyük önceliğimiz olan istihdamda da olumlu hava devam ediyor. Turizm gelirimiz, 2023'te bir önceki seneye göre yüzde 17 arttı. 2024 yılı için hedefimiz 60 milyar dolar turizm geliri. İstihdamda da olumlu hava devam ediyor. Önümüzdeki dönemde ekonomi programımızın müspet yansımalarını enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde göreceğiz.Milli Uzay Programımız kapsamında bir ilki gerçekleştirerek, insanlı hava misyonunu başarıyla gerçekleştirdik. Alper Gezeravcı, görevini ve bilimsel deneyleri başarıyla tamamlayarak ülkemize döndü. İkinci astronotumuzu da önümüzdeki aylarda yeni deneyler yapmak üzere yörünge altı uçuş için uzaya göndereceğiz.Ülkemizin her alanda yaptığı şeyleri değersizleştirmeyi marifet zannedenler, ne yazık ki burada da rahat durmadı. Bu sığ anlayışı gördükçe üzülüyoruz. Müzmin muhaliflere aldırmadan yolumuza devam ediyoruzABD ile bir süredir yürüttüğümüz F16 talebimizin de olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemize yönelik kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte Türk savunma sanayi bundan sonra daha hızlı yol alacaktır..İstanbul'da tamamlanan raylı sistem uzunluğu 338.5 kilometreye çıkmıştır. Şu an toplam uzunluğu 52.7 kilometre olan 4 metro hattının inşası sürüyor. 'Ulaştıran İstanbul' parolasıyla şehrimizin trafik çilesini bitirecek adımları atmaya devam ediyoruz. 4 ayrı proje kapsamında, 34 kilometrenin üzerindeki uzunluğa ve 18 istasyona sahip raylı sistemi şehrimize kazandıracağız.Depremzedeleri en kısa sürede güvenli, huzurlu konutlarına kavuşturmak için gece gündüz koşturuyoruz. 5 ilimizde 31 binin üzerinde kura çekerek konutları teslim ettik. 2 ay içinde 75 bin konutun teslimini gerçekleştireceğiz. Yıl sonuna kadar hedefimiz 200 bin evi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Bu sayıyı süratle 390 bine ulaştıracağız.Son 10 yıldır her seçim dönemi öncesinde olduğu gibi 31 Mart seçimleri yaklaşırken de milletimizi huzursuz edecek görüntüler ardı ardına gelmeye başladı. Terör saldırılarından eski Türkiye'den ödünç alınma provokatif çıkışlara kadar her türlü oyun devreye sokuldu. Yeniden darbe ve kaos silahına sarılanların, bu milleti sırtından hançerleyenlerin devri artık kapanmıştır. Türkiye artık hem siyasi hem ekonomik hem de askeri olarak bambaşka bir ligin oyuncusudur. Türkiye'nin 21 yıldır en büyük gücü olan güven ve istikrar iklimini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.: Aile ve gençlik fonunu etapta deprem bölgesinde hayata geçireceğiz. Başvurular 5 Şubat'ta başlıyor. Depremzede gençlerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacağız.Hitler özentisi Netanyahu yönetimi 7 Ekim'den beri sürdürdüğü katliam politikasında her gün yeni bir kırmızı çizgiyi aşıyor. İsrail'in pervasızlığının sebebi, batılı güçlerin tavşana kaç, tazıya tut diyen ikiyüzlü politikasıdır. Netanyahu'nun katliamlarına göz yumuyorlar.Geziolaylarıyla başlayıp 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimiyle süren, PKK terörünün şehirlerimizi, DEAŞ'ın sınırlarımızı hedef almasıyla yükselen, 15 Temmuz darbesiyle zirveye ulaşan, ekonomimizi mahvetme tehditleriyle genişleyen, Kovid-19 ve Rusya-Ukrayna savaşıyla beslenen, 6 Şubat depremleriyle felakete maruz kalan, böylesine büyük sıkıntılar olup da hâlâ hedeflerinden kopmayan, programlarını uygulayabilen bir başka ülke örneği var mıdır?Türkiye, terörü kaynağında dar alana hapsetmiştir. Ne pahasına olursa olsun, güney sınırlarımızda bir 'teröristan' kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Yaz aylarında Pençe harekât bölgesindeki tahkimatımızı önemli ölçüde tamamlamış olacağız. 40 yıldır sürdürdüğümüz terörle mücadelede daha etkin tedbirleri alma imkânına kavuşacağız. Terörün yok edilmesi, Irak ile hayata geçirmeyi planladığımız Kalkınma Yolu projesi için de önemlidir.Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılıdır. Irak'ın teröre karşı verdiği mücadeleyi destekliyoruz. Iraklı kardeşlerimizden haklı beklentimiz, topraklarının ülkemize yönelik terör eylemlerinde bir üs olarak kullanılmasına izin vermemeleridir.Mücadele bayrağını yere düşürmeden devam ettik, devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın aydınlığına hep birlikte ulaşacağız. Aksini iddia eden idrak yoksunluğundan yapmıyorsa bunun altında karanlık bir hesap yatıyordur.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti. Dubai'de Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan, burada BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile bir araya gelecek. Erdoğan, yarın da Mısır'ın başkenti Kahire'ye resmi ziyarette bulunarak Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşecek