Tütüncü: Kemer’e hizmetlerin en güzelini getirmeye söz veriyoruz

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Kemer İlçesi'ni ziyaret etti. Tütüncü, ilk önce Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Miting havasında gerçekleşen açılışa, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Kemer Belediye Başkan adayı Rahman Şeker, AK Parti Kemer İlçe Başkanı Uğur Ozan Gazioğlu, MHP Kemer İlçe Başkanı Hüseyin Kara ve vatandaşlar katıldı. Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Yepyeni bir değişimin, aydınlık geleceğin, Antalya'nın, Kemer'in altın çağının ilk adımını atmaya geldik." dedi.
KEMER'DE RAHMAN BÜYÜKŞEHİR'DE HAKAN
"Kemer hizmetlerinde, eserlerinde, belediyeciliğinde en güzelini hak ediyor" diyerek sözlerini sürdüren Tütüncü, "31 Mart seçimleri Antalya gibi Kemer'in de altın çağı olacak. Kemer Cumhur İttifakı ile bambaşka bir geleceğe kanatlanıyor. Bugün bu coşku bunu gösteriyor. Cumhur ittifakı, günü birlik siyasetçilerin anlayamayacağı derin bir ittifaktır. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin hareketidir. Kemer'de Rahman Şeker ile Büyükşehir de Hakan Tütüncü ile Kemer'e hizmetlerinde, eserlerinde en güzelini getirmeye söz veriyoruz. Birlikte çalışacağız. Hep beraber olacağız. Hep beraber Kemer olacağız. Kalpleri gönülleri birleştireceğiz. Bu güne kadar derdi memleket olan, sevdası millet olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne büyük bir aşk ile bağlı olan, bu devleti canından kutsal bilen, şehrine aşkla bağlı bütün Kemerli hemşehrilerimizi bu sevdanın gücüyle birleştireceğiz. Hep beraber Antalya'nın altın çağını başlatacağız. Kalpleri gönülleri birleştire birleştire, gezdiğimiz dolaştığımız her yere sevgiler ekleyerek, biçerek bu yolculuğu devam ettireceğiz." diye konuştu.
KEMER'E GÜZEL BİR BAŞKAN GEREKİR
"Kemer bakın! Bir tarafta Bey dağlarının güzelliği, bir tarafta çam ormanlarının güzelliği, bir tarafta Akdeniz'in en güzel mavisi, bir tarafta dünyaca ünlü sahillerimiz, portakal bahçelerimiz…" diyerek sözlerini sürdüren Tütüncü, "Allah Kemer'imize her türlü güzelliği vermiş. Kemer'de her şey var. Size düşense Kemer'e güzel bir başkan seçmek, güzel başkanlar seçerek Kemer'i şaha kaldırmak. Bu güzel şehrin halan sorunları var. Kemer'in alt yapı sorunları var. Kemer'in çeşmelerinden daha kaliteli bir suyun akması beklentisi var. İmarla ilgili sorunları var. Yolları istediğimiz gibi değil. Yolu da açık, ufku da açık bir Kemer'i var etmek bizim işimiz. Belediyeciliğin kitabını yazansa Cumhur İttifakı'dır, AK Parti Belediyeciliğidir, bunun örneklerini her yerde bulabilirsiniz. İşte! Kepez'in 15 yılında bu var. Antalya Büyükşehir'in AK Parti yıllarında bu var. Antalya'nın 19 ilçesinde belediyeciliğin en güzel hizmetleri olsun. Bunu da Antalya Cumhur ittifakı olarak biz getirelim. Kemer, toplu ulaşımdan, trafiğe bütün sorunları çözmüş olsun. Bütün alt yapı sorunlarını geride bırakmış olsun. Musluklarından tertemiz sular aksın kesilmesin istiyoruz. Kaymak gibi yolları olsun. Rahman Kardeşimizle, Kemer'e bütün bu hizmetleri getireceğiz." diye konuştu.
Tütüncü, Kemer'in hız tutkunu gençlerine nefes kesen etkinliklerin yapılabileceği pist müjdesi de verdi.
ANTALYA'MIZIN EN GÜZEL İLÇELERİNDEN BİRİ OLACAK
Kemer'in doğalgaz sorununa da değinen Tütüncü, "Kepez'de 2009'da göreve geldiğimizde doğalgaz yoktu. Biz göreve geldik. Antalya'da doğalgazı kullanan ilk ilçe Kepez oldu. Kepez'in yüzde 70'e yakın bölümüne doğalgaz tertibatını getirdik, temiz enerjiyi ilçemize ulaştırdık. Bu kolay mı oldu? Pek kolay işler değil. İşe yüreğini koyarsan o iş oluyor. Kemer'in doğalgaz beklentisini Rahman başkanımla birlikte, Cumhur İttifakı olarak biz çözeceğiz. Toplu konut ve ucuz konut üretimiyle ilgili projelerimizde hazır. O projelerimizi de sizlere takdim edeceğiz. Sizlerde bizim yanımızda olduğunuz sürece eserlerin, hizmetlerin en güzelini Kemer'imize getireceğiz. Kemer yeniden potansiyelini keşfedecek. Kemer Antalya'mızın en güzel ilçelerinden biri olacak. Turizmi 12 aya yaymak için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Turizmi 12 aya yaymamız Kemer için çok önemli. Çünkü Kemer geçimi turizme dayanan bir ilçemiz. Buraya ne kadar turist gelirse, tarımla uğraşan hemşehrilerimizde daha çok para kazanacak. Turistin şehirle bütünleştiği, ilçe esnafının da, hepimizin de kazandığı bir Kemer, bir Antalya hayal ediyoruz. Bütün projelerimizi Antalya'nın altın çağı dediğimiz o süreçte hayata geçireceğiz. 29 Şubat'ta Antalya'mız için bütün ilçelerimiz için ön gördüğümüz projeleri tek tek anlatacağız. Antalya bilir, Hakan Tütüncü ve ekibi gece gündüz uyumadan çalışır. Biz heyecanımızı gücümüzü sizlerin tertemiz kalplerinden alıyoruz." dedi.
Kemer'de miting gibi buluşmanın ardından Seçim Koordinasyon Merkezi hizmete açıldı. Tütüncü, bir sonraki ziyaretini MHP Kemer İlçe Başkanı Hüseyin Kara ve Kemer Turizmci ve İş İnsanları'na(KEMİAD) yaptı. Kemer'de gün boyu sürecek temaslarında Tütüncü, balıkçı barınağını ziyaret ederek, ilçe sakinleriyle de kucaklaştı.