Tütüncü: Kemer’e hizmetlerin en güzelini getirmeye söz veriyoruz

KEMER'E GÜZEL BİR BAŞKAN GEREKİR

"Kemer bakın! Bir tarafta Bey dağlarının güzelliği, bir tarafta çam ormanlarının güzelliği, bir tarafta Akdeniz'in en güzel mavisi, bir tarafta dünyaca ünlü sahillerimiz, portakal bahçelerimiz…" diyerek sözlerini sürdüren Tütüncü, "Allah Kemer'imize her türlü güzelliği vermiş. Kemer'de her şey var. Size düşense Kemer'e güzel bir başkan seçmek, güzel başkanlar seçerek Kemer'i şaha kaldırmak. Bu güzel şehrin halan sorunları var. Kemer'in alt yapı sorunları var. Kemer'in çeşmelerinden daha kaliteli bir suyun akması beklentisi var. İmarla ilgili sorunları var. Yolları istediğimiz gibi değil. Yolu da açık, ufku da açık bir Kemer'i var etmek bizim işimiz. Belediyeciliğin kitabını yazansa Cumhur İttifakı'dır, AK Parti Belediyeciliğidir, bunun örneklerini her yerde bulabilirsiniz. İşte! Kepez'in 15 yılında bu var. Antalya Büyükşehir'in AK Parti yıllarında bu var. Antalya'nın 19 ilçesinde belediyeciliğin en güzel hizmetleri olsun. Bunu da Antalya Cumhur ittifakı olarak biz getirelim. Kemer, toplu ulaşımdan, trafiğe bütün sorunları çözmüş olsun. Bütün alt yapı sorunlarını geride bırakmış olsun. Musluklarından tertemiz sular aksın kesilmesin istiyoruz. Kaymak gibi yolları olsun. Rahman Kardeşimizle, Kemer'e bütün bu hizmetleri getireceğiz." diye konuştu.