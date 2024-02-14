Haberler Gündem Haberleri 22 ilde PKK operasyonu
Giriş Tarihi: 14.2.2024 14:59

22 ilde PKK operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, 22 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarında 179 şüpheli yakalandı. Örgüt mensuplarının, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütü ile iltisaklı haber kanallarında muhabirlik yaparak terör örgütüne finans sağladıkları tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceği mesajını paylaştı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
22 ilde PKK operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri tarafından Adana, Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Osmaniye, Ardahan, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Kırşehir, Manisa, Muş, Şırnak, Uşak ve Van'da düzenlenen operasyondan 179 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu.

GAZETECİLİK YAPARAK PKK'YA FİNANS SAĞLADILAR

Bölücü Terör Örgütüne üye oldukları ve faaliyetlerde bulundukları, örgütün "Gençlik Yapılanması ile Sosyal Alan ve Kurumlar Sözcülüğü" yapılanmasının içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi. Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütü ile iltisaklı haber kanallarında muhabirlik yaparak terör örgütüne finans sağladıkları tespit edildi. Örgütün gençlik yapılanması ile kırsal alana eleman temin ettikleri ve illegal Sokak eylemleri yaptıkları ortaya çıktı.

TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.

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22 ilde PKK operasyonu
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