Başkan adayına FETÖ takibi! Adım adım izlemiş

Kısa bir süre önce Kocaeli'nde gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında, AK Parti'nin Kocaeli Karamürsel Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan ve yoğun bir şekilde seçim çalışmalarını sürdüren Mesut Çetinkaya'nın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün takibinde olduğu, her adımında fotoğrafları çekilerek, alınan notlar ile diğer örgütle ilgili kişilerle paylaşıldığı iddia edildi.
ADIM ADIM TAKİP
Akıllara durgunluk veren olay, Karamürsel İlçesinde yaşandı. FETÖ/PDY örgüt üyesi olmak suçundan öğretmenlikten ihraç edilen ve 16 ay hapis cezası alan Erkan Y. isimli kişinin başkan adayını adım adım takip ettiği, programlarından fotoğraflar çekip, notlar aldığı ve bunu irtibatta olduğu örgütle bağlantılı diğer kişilere gönderdiği belirlendi.
ÇETİNKAYA'NIN EKİBİ FARK ETTİ
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası terör örgütü FETÖ ile bağlantısı nedeniyle öğretmenlik görevinden ihraç edilen ve 16 ay hapis cezası alan Erkan Y.'nin Mesut Çetinkaya'yı bir süredir takip ettiği ortaya çıktı. Önceki gün Mesut Çetinkaya'nın ilçede seçim çalışmasını takip eden FETÖ üyesi fotoğraflar ve aldığı notları örgüt üyelerine atarken fark edildi. Mesut Çetinkaya'nın ekibi tarafından fark edilen ve yakalanan şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi.
MESAJLAŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
Yakalanan şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, Mesut Çetinkaya'nın fotoğraflarını ve aldığı notları başka kişilere attığı tespit edildi. Şüphelinin, telefonunda kendi tabirleriyle abi dedikleri kişilerle mesajlaşmaları da ortaya çıktı. AK Parti adayı Mesut Çetnkaya'nın seçim toplantısı yaptığı anı fotoğraflayan şahıs bu fotoğrafı gruba attı. Daha sonra konuşmasında Mesut Çetinkaya için "AK Partili değil, adeta Hz Ömer'in mücessem olmuş hali. Kalbim titriyor dinlerken" gibi kelimeler yazdığı görüldü.
YAPMAMI İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?
Yakalanan ihraç öğretmenin daha sonra Çetinkaya'nın konuşmasının bulunduğu bir ses kaydını diğer kişilere yönlendirdiği ve sonrasında "Cafe on numarada çaya gittim. Mesut'un nutuklarıyla swest oldum, ayakkabısı delik çocuklardan, aç yatan öğrencilerden bahsediyor. İmam hatipli adeta, AK Parti'nin ne kadar mahsum, pirüpak olduğuna inanmaya başlayacak" ifadelerini kullandığı görüldü.
Aynı kişinin son olarak irtibatlı olduğu kişilere "Daha yapmamı istediğiniz bir şey var mı?" şeklinde yazıp tam bu mesajı attığı anda, Mesut Çetinkaya'nın ekibi tarafından yakalandığı öğrenildi.