Başkan adayına FETÖ takibi! Adım adım izlemiş

YAPMAMI İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

Yakalanan ihraç öğretmenin daha sonra Çetinkaya'nın konuşmasının bulunduğu bir ses kaydını diğer kişilere yönlendirdiği ve sonrasında "Cafe on numarada çaya gittim. Mesut'un nutuklarıyla swest oldum, ayakkabısı delik çocuklardan, aç yatan öğrencilerden bahsediyor. İmam hatipli adeta, AK Parti'nin ne kadar mahsum, pirüpak olduğuna inanmaya başlayacak" ifadelerini kullandığı görüldü.

Aynı kişinin son olarak irtibatlı olduğu kişilere "Daha yapmamı istediğiniz bir şey var mı?" şeklinde yazıp tam bu mesajı attığı anda, Mesut Çetinkaya'nın ekibi tarafından yakalandığı öğrenildi.