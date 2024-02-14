Beykoz’da kibrit ve ambalaj fabrikasında yangın

İstanbul Beykoz Tokatköy'de bulunan 5 katlı kibrit ve ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine Beykoz, Kadıköy, Ümraniye ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 300 kişinin çalıştığı belirtilen fabrikada işçilerin tahliye edildiği belirtildi. Yangın, Beykoz Tokatköy Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir kibrit ve ambalaj fabrikasında çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Ümraniye, Kadıköy, Şişli, Kartal ilçeleri ile Kavacık ve Çavuşbaşı itfaiye istasyonlarından ekipler sevk edildi.

Yaklaşık 3 bin metre kare alana sahip olan fabrikadaki yangını söndürme çalışması başlatıldı.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yapılan çalışmaların ardından yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde önlem aldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken fabrikada büyük maddi hasar oluştu. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.