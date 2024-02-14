CHP’nin göstermelik adayına parti tabanından tepki

31 Mart 2024 yerel seçimlerine doğru gidilirken partilerin de adayları netlik kazanmaya başladı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti ile ittifak kurarak büyükşehiri kendisine alan CHP, Akdeniz İlçesi'ni ise bunun karşılığına peşkeş çekmeyi kabul etmişti. İlk başta Akdeniz'de aday çıkarmayacağını açıklayan CHP, DEM Parti'ye peşkeş çektiği Akdeniz'de, sadece meclis üyeliği başvurusu yapan bir göstermelik aday çıkardı.

CHP Akdeniz Kadın Kolları Başkanı olan ve özel bir hastanede bilgi işlem bölümünde çalıştığı belirtilen Nesibe Teker Hazim'i aday gösteren CHP'ye, partililerde büyük tepkilerini beraberinde getirdi.