Dünya diplomasisinin kalbi Antalya’da atacak: Antalya Diplomasi Forumu’na anlamlı tema

Basın bilgilendirme toplantısı düzenleyen Keçeli, geri sayımın başladığı ADF'ye yönelik son bilgileri paylaştı. Forum kapsamında yapay zekadan gıda krizine kadar çok sayıda oturumun gerçekleştirileceğini aktaran Keçeli, "Şu aşamada 40 panel düzenlenmesi öngörülüyor. Toplam katılımcı sayısının 4 bin civarında olması bekleniyor. Afrika ve Latin Amerika'dan katılım yüksek düzeyde olacak" dedi.

Suriye rejimi ile ikili ilişkilerde gelinen son durum, Gazze'de devam eden tahliye süreci ve Avrupa'daki sığınmacıların Türkiye'ye gönderileceğine yönelik iddialar gibi birçok başlığa da değinen Keçeli'nin şu açıklamaları ön plana çıktı:

"AVRUPA'DAN SIĞINMACILAR GELECEK" İDDİASI



Bizim hiçbir ülkeyle, kendi vatandaşlarımız dışında kimsenin Türkiye'ye dönüşüyle alakalı bir anlaşmamız yok. Burası bir üçüncü dünya ülkesi değil. Kimse böyle bir şeyi ciddi bir şekilde teklif edemez.

GAZZE'DEN TAHLİYELER VE YARDIMLAR



Bugüne kadar 1359 vatandaşımızı Gazze'den tahliye ettik. Bu sabah itibarıyla Gazzeli 380 yaralı ve 344 refakatçi ülkemize geldi. Tahliye işlemini takip ettiğimiz 1097 kişi daha var. Hepsi vatandaşımız değil. Gazze'ye 34 bin ton insani yardım yaptık.

"BAKAN FİDAN DÜNYA ÇEVRESİNDE 5 TUR ATTI"



Hakan Fidan haziran ayından 31 Aralık tarihine kadar toplam 212 bin 950 kilometre yol yaptı. Bizim hesaplamalarımıza göre dünya çevresinde 5 tur attı. Kendileri Münih Güvenlik Konferansı'na da katılacak. 20 civarında ikili görüşme yapacak. Gazze'deki insani trajediyle ilgiyle mesajlar verecek. Ardından Brezilya'da yapılacak olan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Burada da ikili görüşmeler yapılacak.

"REFAH'TA GELİŞMELERDEN RAHATSIZIZ"



Refah'taki gelişmelerden fazlasıyla rahatsızız. Refah'ta yaşananlar, İsrail'in Gazze halkına uyguladığı zulmü kategorik olarak 'yerinde etme' noktasına getirdiğini gösteriyor. Bu da uluslararası hukuk açısından bir suç teşkil ediyor.

ABD'YE FETÖ VE PKK ÇAĞRISI



Sayın Bakanımız göreve geldiğinden bu yana Blinken ile 8 kez yüz yüze görüştü. En az 15 kere de telefon görüşmesi yapıldı. Bizim ABD'den beklentimiz, PKK'nin Suriye uzantıları ile ilişkisini tamamen sonlandırmasıdır. FETÖ konusunda da adım atılmasını bekliyoruz. Bir ülkeyle müttefik olduğunuzu söyleyip o ülkenin güvenliğini tehdit eden terör örgütüne destek veremezsiniz.

SURİYE İLE NORMALLEŞME



Bu konuda beklentilerimiz, Şam yönetiminin terörle mücadele konusunda bir ilerleme kaydetmesi, Suriyelilerin güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüşleri konusunda ortamın sağlanması, BM öncülüğünde devam eden anayasa sürecinin siyasi sürece angaje olmasıydı. Ancak Suriye rejimi karşımıza hep bir ön şartla geldi. Bizim duruşumuz değişmedi. Biz yapıcı ve iyi niyetli bir şekilde Şam yönetimiyle konuşmaya hazırız. Ancak Şam yönetiminin de aynı şekilde yaklaşması lazım.