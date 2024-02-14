Ege Akersoy kendini böyle savundu: “Bana yakışmadı pişmanım”





"KENDİMİ SAVUNMA AMAÇLI YUMRUK ATTIM"



Olaydan kısa bir süre önce Pençe-kilit operasyonunda 12 şehidimiz olduğunu, böyle bir dönemde Türk bayrağının taşınmasının doğru olacağını düşündüğünü ifade eden Akersoy, "Kendisine 'Sen Türk değil misin?' dedim. Bana 'Sana ne istediğim bayrağı taşırım' dedi. Aramızda gerginlik oldu. Elini kaldırdığını görünce bana vuracağını sandım. Kendimi savunma amaçlı yumruk attım. Bana zarar vereceğini düşündüğüm için yaptım. Kendisine dokunmadım yanlış olduğunu biliyorum" dedi.



"BANA YAKIŞMADI"



Ege Akersoy, "Aramızda geçen sözlü tartışmaydı. O şekilde bitmesi gerekirdi. Bana yakışmadı. Bu yüzden pişmanı. Sözlü tartışmalar oldu. Bana zarar verebileceklerini düşündüğüm için trafik polisine giderek müdahale etmesini istedim. Polis sakinleştirmeye çalışırken oradaki bir vatandaş bana vurdu. ardından karakola gittik" şeklinde savunma yaptı.



"TAM BİR ARAP SEVİCİSİN" SÖZLERİ SORULDU



Hakim, sanığa "Tam bir Arap sevicisin. Arap kültürünü savunuyorsun" şeklinde bir söylemde bulunulup bulunmadığı sordu. Sanık tam hatırlamadığını, videolarda varsa söylemiş olabileceğini söyledi. Akersoy son olarak "Müşteki ile aramızda münferiden yaşanmış bir olaydır böyle kalması gerekirdi" dedi.



BERAATİNİ TALEP ETTİ



Sanık avukatı Ali Öztürk, "Suçun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. Halkın bir kesimini aşağılamak gibi bir durum yoktur" diyerek beraatını talep etti.