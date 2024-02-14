Ege Akersoy kendini böyle savundu: “Bana yakışmadı pişmanım”

İstanbul Fatih'te 1 Ocak sabah saatlerinde yapılan 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir, yürüyüş sonrası elinde Kelime-i Tevhid Bayrağı ile yürüdü. Aydemir'e Galata Köprüsü üzerinde Ege Akersoy (25)yumrukla saldırmıştı. Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken Akersoy ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Üniversite öğrencisi şüpheli Ege Akersoy tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ege Akersoy hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" ve "Kasten Yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Mahkeme, iddianameyi kabul ederek 17 gündür tutuklu olan sanığın tahliyesine karar vermişti.
YARGILAMA BAŞLADI
İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ege Akersoy ve taraf avukatları katıldı. Müşteki İsmail Aydemir hasta olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılamadı.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Elektrik mühendisi mezunu olduğunu halen öğrenci olduğunu ve gelirinin olmadığını belirten Akersoy'un savunması aldındı. Akersoy, 31 Aralık günü arkadaşında kaldığını 1 Ocak olay günü vapur ile Karaköy'e geldiğini söyleyerek, "O sırada tesadüfen İsmail Aydemir'i gördüm. Kendisini gördüğüm sırada yeşil bayrak üzerinde Arapça yazılı bir bayrak taşıyordu. Bayrağın Arabistan bayrağı olabileceğini düşündüm. Bu olaydan kısa bir süre önce Arabistan'da oynanmak istenen Fenerbahçe-Galatasaray final maçında ülkemizin kurucu önderinin isminin anılmasından ve İstiklal marşının okutulmasından dolay bu bayrağın Türkiye içinde dalgalanmasından rahatsız oldum" dedi.
"KENDİMİ SAVUNMA AMAÇLI YUMRUK ATTIM"
Olaydan kısa bir süre önce Pençe-kilit operasyonunda 12 şehidimiz olduğunu, böyle bir dönemde Türk bayrağının taşınmasının doğru olacağını düşündüğünü ifade eden Akersoy, "Kendisine 'Sen Türk değil misin?' dedim. Bana 'Sana ne istediğim bayrağı taşırım' dedi. Aramızda gerginlik oldu. Elini kaldırdığını görünce bana vuracağını sandım. Kendimi savunma amaçlı yumruk attım. Bana zarar vereceğini düşündüğüm için yaptım. Kendisine dokunmadım yanlış olduğunu biliyorum" dedi.
"BANA YAKIŞMADI"
Ege Akersoy, "Aramızda geçen sözlü tartışmaydı. O şekilde bitmesi gerekirdi. Bana yakışmadı. Bu yüzden pişmanı. Sözlü tartışmalar oldu. Bana zarar verebileceklerini düşündüğüm için trafik polisine giderek müdahale etmesini istedim. Polis sakinleştirmeye çalışırken oradaki bir vatandaş bana vurdu. ardından karakola gittik" şeklinde savunma yaptı.
"TAM BİR ARAP SEVİCİSİN" SÖZLERİ SORULDU
Hakim, sanığa "Tam bir Arap sevicisin. Arap kültürünü savunuyorsun" şeklinde bir söylemde bulunulup bulunmadığı sordu. Sanık tam hatırlamadığını, videolarda varsa söylemiş olabileceğini söyledi. Akersoy son olarak "Müşteki ile aramızda münferiden yaşanmış bir olaydır böyle kalması gerekirdi" dedi.
BERAATİNİ TALEP ETTİ
Sanık avukatı Ali Öztürk, "Suçun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. Halkın bir kesimini aşağılamak gibi bir durum yoktur" diyerek beraatını talep etti.
AYDEMİR'İN FİZİKEN SALDIRMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI BELİRTİLDİ
İsmail Aydemir'in avukatı Deniz Alp İmamoğlu, "Müvekkilim omurga eğriliği, kamburlaşması söz konusudur. Sanığa müdahalede bulunması imkansızdır. Taşınan bayrak cenazelerde tabutların üzerlerine bırakılan bayraktır. Müvekkilin taşıdığı bayrak bir terör örgütünü mü temsil ediyor, yasa dışı yollarla mı ülkeye getirilmiştir veya taşıması yasak mıdır? Bu soruların cevabı hayırdır" diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.
MÜTALAAYA GÖNDERİLDİ
Sanık avukatı söz alarak bayrakta yazılanın müşteki ve sanık tarafından bilinmediğini ifade etti. Mahkeme dosyayı mütalaanın hazırlanması için duruşma savcısına gönderilmesine, Akersoy hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirin kaldırılmasına kadar vererek duruşmayı erteledi.