Jandarma-MİT ortak operasyonunda 19 kişi yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, PKK terör örgütüne yardım ve yataklık ile örgüt propagandası yaptıkları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla

TEM, İstihbarat ve MİT Başkanlığı orta operasyon yaptı.

Lice İlçesi'nde 22 ayrı noktaya eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ile propagandasını yaptıkları tespit edilen 19 kişi yakalandı. 3 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Yakalanan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 78 fişek, 18 kilogram toz esrar, 16 cep telefonu, 16 sim kart ve 2 örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 19 kişi jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.