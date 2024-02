Katil İsrail’e tarihi uyarı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Madinat Jumairah Mina Salam Konferans Merkezi'nde, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuştu:İsrail, bölgede kalıcı barış istiyorsa yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalı, 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin Devleti'nin varlığını kabul etmelidir. Bölgemizde barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya giden yol, Filistin Devleti'nin kuruluşundan geçiyor. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti vücut bulmadan atılan her adım yarım kalacak, sorun çözüme kavuşturulmuş olmayacaktır. Daha fazla kan dökülmeden, gözyaşı akmadan Gazze'deki katliamı bir an önce durdurmalıyız. İsrail'in sorumsuz, pervasız ve acımasız politikaları tüm dünyada antisemitizmi körüklüyor. Halının altına süpürülerek sorunların çözülemeyeceğini, yaşadığımız her hadiseyle bir kez daha görüyoruz. Bunun en son ve acı örneği Gazze'deki krizdir. Geçen yılın 7 Ekim'indeki hadiseden bağımsız olarak bugünkü krizin kaynağı, Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen Filistin topraklarındaki işgalin artarak devam etmesidir. Kendisini uluslararası hukukun üstünde gören İsrail, on yıllardır işgal, gasp, yıkım ve katliam politikalarından vazgeçmemiştir.Türkiye, barışın tesisi ve temini için diğer bölge ülkeleriyle birlikte garantörlük dahil sorumluluk üstlenmeye hazır. Bunun yanında çoğu çocuk ve kadın 28 binden fazla masumun hayatına mal olan, 70 bine yakın sivilin yaralandığı, 1.5 milyondan fazla insanın göçe zorlandığı, Gazze'nin büyük bir enkaz yığınına çevrildiği trajedi karşısında her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz ve göstereceğiz. Şimdiye kadar 34 bin tonluk insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırılmak üzere bölgeye gönderdik. Toplam 380 hasta ile 344 refakatçiyi Türkiye'de misafir ediyor, tedavilerini sağlıyoruz. Gazzeli kardeşlerimize yönelik işlenen savaş ve insanlık suçlarının takibi için uluslararası hukuk kulvarında atılan adımlara destek veriyoruz. Güney Afrika Cumhuriyeti nezdinde hak ve adaletin tecellisi için inisiyatif alan tüm ülkelere, özellikle de Afrikalı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde ekim ve aralık aylarında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen kararlara destek veren ülkelere şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız.Başkan Erdoğan, Dubai'de BAE ve uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileri ile bir araya geldi. Erdoğan buradaki konuşmasında "Türkiye- BAE ilişkileri 3 yılda atılan adımlarla çok büyük bir ivme kazandı. Ticaretten finansa, gümrükten enerjiye, çevreden bankacılığa pek çok alanda imzalanan 40'ın üzerinde anlaşma ile ilişkilerin ahdi zeminini gerçekleştirdik. Değerli mevkidaşım Şeyh Muhammed bin Zayid ile başkanlık edeceğimiz "Stratejik Ortaklık" konseyimizin ilk toplantısını inşallah önümüzdeki aylarda ülkemizde gerçekleştireceğiz. Emirliklerdeki kardeşlerimizle de attığımız bu adımların sonuçlarını yatırım ve ticaret alanlarında görüyoruz. İkili ticaret hacmimiz geçen yıl yüzde 112'lik artışla 20 milyar doları aştı. BAE Körfez'deki en büyük ticaret ortağımız. Bugün Türkiye'de 600'e yakın BAE sermayeli firma faaliyet gösteriyor. Emirliklerde ise bin civarında Türk şirketi faaliyette. 5 yılda ticaret hacmimizi 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.Başkan Erdoğan'ın, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid el Nahyan'la görüşmesi çok samimi bir havada geçti. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, iki ülke ilişkileri ve terörle mücadele - de işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.Başkan Erdoğan, Dubai'de liderlerle ikili görüşmeler de yaptı. Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti. Görüşmede Erdoğan'ın Türkiye'nin Libya'nın birliği ve bütünlüğünü ön planda tuttuğunun altını çizdiği öğrenildi. Erdoğan, Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile de görüştü.Çevremizde yıllardır devam eden sıcak çatışmalara, terör ve istikrarsızlık dolayısıyla maruz kaldığımız göç baskısına, ülkemizi hedef alan envaiçeşit terör eylemlerine rağmen istikrar, güven ve kalkınma yolundan asla sapmadan bugünlere geldik. Hükümet işlerinde daima 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibini kendimize rehber edindik. Biz insanı yaşatarak, insana dokunarak, insanı yücelterek, insanların kalbini kazanarak devleti yaşattık, büyüttük, güçlendirdik. İnsanımıza sahip çıktıkça insanımız da devletine ve bize sahip çıktı. İnsanımızın teveccühüyle 21 yılı aşkın süredir milletimize hizmetkârlık ediyoruz. Ülkeye çağ atlatan eserleri, hizmetleri ve reformları ve 17 seçim zaferini de bu süreye sığdırdık. 31 Mart yerel seçimlerinde inşallah 18. zaferimizi elde edeceğiz.Etrafı adeta ateş çemberiyle kuşatılmış ülkemizin bugünkü konumuna gelmesi şüphesiz kolay olmadı. Türkiye'nin son çeyrek asrına mührünü vurmuş bir hükümet olarak hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik. Elde ettiğimiz her bir başarının, kazandığımız her bir zaferin, hayata geçirdiğimiz her reformun arka planında çok büyük bir emek, sabır, gayret, tecrübe ve dirayet vardır.Türkiye'yi takip edenler bu zorlu sürecin kilometre taşlarını çok iyi biliyor. Önümüzdeki engeller ne kadar büyük olursa olsun, yılmadan yorulmadan Türkiye'yi hedefleriyle buluşturma mücadelemizi azimle sürdürdük. Bugün de sarsılmaz bir inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz devam ediyor.Türkiyeolarak dijitalleşmenin sunduğu fırsatlardan yararlanırken beraberinde getirdiği riskleri de başarıyla yönetmenin çabası içindeyiz. Adımlarımızı 'Dijital Türkiye' vizyonu temelinde atmaktayız. Teknoparkları yaygınlaştırarak, üniversite-sanayi işbirliğini destekleyerek, AR-GE çalışmalarını, bilimsel faaliyetleri, genç girişimcileri teşvik ederek ülkemizde güçlü bir yenilikçilik ekosistemi kurduk. Yenilikçiliğin mimarı ve taşıyıcısı olan TEKNOFEST gençliğinin yetişmesi için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Oluşturmakta olduğumuz Türkiye dijital devlet stratejisiyle de devletin dijitalleşmesi için ana yol haritasını belirlemiş olacağız. Yapay zekânın gayrisafi yurt içi hasılaya katkısını yüzde 5'e, bu alandaki istihdamı ise 50 bin kişiye çıkarmayı hedefliyoruz.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılması nedeniyle Dubai'deki Burc Halife'ye Türk bayrağı yansıtıldı