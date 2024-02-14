AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak saldırı gerçekleştirilmiş, olayda Ebru Güneş isimli kadın ağır yaralanmıştı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganları yakalamak için üst üste operasyonlar gerçekleştirmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 57 ayarı adrese düzenlenen operasyonlarda 17 şüphelinin gözaltına alındığını bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildiğini açıklamıştı. Gerçekleştirilen operasyonlarla 6 şüpheli daha yakalanarak gözlaltına alınanların sayısı 23'e yükselmişti.



Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 çocuk şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

4 ÇOCUK ŞÜPHELİ SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 4 çocuk şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.