17 gün çalıştı, adaylıktan alındı

BURSA ve ilçelerinde aday belirleme sürecinde ön seçim yerine atamalar ile karşılaşan CHP ilçe teşkilatlarında istifalar başlamış ve çığ gibi büyümüştü. Parti yönetimlerinin bir kısmı toplu halde istifa ederken bir kısmı ise partisini eleştirdikleri için görevden alınmıştı. Seçim sürecini yurt genelinde olduğu gibi Bursa'da sancılı bir şekilde yürüten CHP'de bir büyük kriz daha patlak verdi. 27 Ocak'ta Bursa'da bazı ilçelerde adayını belirleyen CHP, merkez Kestel ilçesinde de Cevat Asa ismini açıkladı. İsmi açıklanır açıklanmaz seçim startı veren Asa, ilçede 1'i merkez olmak üzere çok sayıda seçim ofisi açtı. Köy köy, mahalle mahalle gezerek 17 gündür seçim çalışmalarını sürdüren Asa, CHP Genel Merkezi tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden önceki akşam saatlerinde adaylıktan alındı. Aniden adaylığı geri çekilen CHP'li Cevat Asa, yaşanan şok gelişme üzerine sosyal medya hesaplarından zehir zemberek bir açıklama yaptı. Asa yaptığı açıklamada, "Üzülerek söylüyorum ki, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Parti Meclis üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Kestel'de bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda olan 3-5 kişinin uyguladığı mikro milliyetçiliği ve bunu savunan kişilerin baskılarına boğun eğen Genel Merkezimiz tarafından adaylığım geri çekilmiştir. Boyun eğmiyorum, eğmeyeceğim" dedi.