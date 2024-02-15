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Giriş Tarihi: 15.2.2024

Aday gösterilmeyen Genç’ten CHP’ye tepki

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Aday gösterilmeyen Genç’ten CHP’ye tepki
CHP'de yerel seçimler için aday belirleme krizi her gün derinleşiyor. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de yeniden aday gösterilmemesini protesto etti. Sarıyer Belediye Başkanlığı binası önünde toplanan çok sayıda partili de Genç'e destek verdi. Başkan Genç, miting havasında geçen yaptığı protesto gösterisinde CHP yönetimine seslenerek "Alınan bu kararın bir siyasi intihar olmasından endişeliyim. 18 Şubat'a kadar kararın gözden geçirilmesini ve düzeltilmesini istiyoruz. Sarıyer'i ranta mahkum etmeden yerinde dönüştürme gayretinde olduk. Bu kadar hırs acaba rant hırsı mı?" dedi. Partililerin ellerinde "Sen yoksan biz de yokuz", "İmamoğlu hak yeme" yazılı dövizler taşıdığı, Genç'in açıklamasının sık sık, "İmamoğlu gidecek", "Şükrü Başkan seninleyiz" şeklindeki sloganlarla kesildiği görüldü.
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Aday gösterilmeyen Genç’ten CHP’ye tepki
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