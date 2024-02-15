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Giriş Tarihi: 15.2.2024 11:43

Adaylığını Akşener açıklamıştı İyi Parti adayını yarı yolda bıraktı

CHP’den aday gösterilmeyince istifa edip İyi Parti’ye geçen Soner Çetin’in, Çukurova ilçesinde aday gösterilmesi üzerine İyi Parti İl Başkanı Azime Kocacık istifa etti. Daha önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Çukurova Belediye Başkanlığı için adaylığı açıklanan eski il başkanı Birol Öztürk’ün yerine Soner Çetin’in aday gösterilmesi parti içinde büyük tepkilere neden oldu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adaylığını Akşener açıklamıştı İyi Parti adayını yarı yolda bıraktı

CHP'nin tekrar aday göstermediği için partilerinden istifa eden Adana'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ile Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, İyi Parti'ye geçerek yeniden ilçelerine aday oldu. Bu durum İyi Parti Adana İl Başkanlığı'nda deprem etkisi yarattı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Çukurova Belediye Başkanlığı için adaylığı açıklanan ve ilçede çalışmalara başlayan Birol Büyüköztürk'ün yerine Soner Çetin'in aday gösterilmesi üzerine İyi Parti Adana İl Başkanı Azime Kocacık,'Gördüğüm lüzum üzerine' diyerek görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Kocacık sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Adanalı Hemşehrilerim. Adana'mızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerini düşünerek yürüttüğüm Adana İl Başkanlığı görevimden lüzum görmem sebebi ile ayrılmış bulunmaktayım. Başkanlık görevim süresince görev sadakatimi hakkaniyetle yerine getirmenin huzurunu taşıdığımı bilmenizi isterim. Bu süreçte desteklerini benden esirgemeyen Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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Adaylığını Akşener açıklamıştı İyi Parti adayını yarı yolda bıraktı
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