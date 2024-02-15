MHP Afyonkarahisar adayı Sezer Küçükkurt: Şehrin sorunlarına ve çözümlerine en vakıf adayım

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, İkbal Termal Otel'de düzenlenen "Basın Buluşması" programında projelerini detaylarıyla anlattı. Toplantıya; MHP MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MHP İl Başkanı Ahmet Kahveci, Merkez İlçe Başkanı İbrahim Danaoğlu, KAÇEP Sorumlusu Av. Nesrin Çelikbilek, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, partililer ile basın mensupları katıldı.

9 BAŞLIKTA SAYISI 55'İ AŞAN PROJEMİZ VAR

MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, uzun yıllar basında Afyonkarahisar'ın sorunlarının çözümü ve şehrin yararına basın mensupları arasında emek veren isimlerden biri olduğunu söyledi. Başkan Adayı Küçükkurt, "Afyonkarahisar için yıllardır yayın organlarımızda dile getirmeye çalıştığımız çözüm önerilerimiz ve planlamalarımızı arz etmek üzere toplandık. MHP Afyonkarahisar Teşkilatları olarak MHP'nin 9 ışığından feyz alarak 9 ana başlıkta partimizin 55'nci kuruluş yıldönümünden esinlenerek 55 proje ile yola çıktık. Ama proje sayımız 55'i aştı." dedi.

7 BİN ARAÇLIK KAPALI OTOPARK ALANI OLUŞTURULACAK

MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, sorunların en başında trafik ve ulaşım meselesinin geldiğini söyledi. Başkan Adayı Küçükkurt, "Şehiriçi ulaşımda öncelikli olarak yeni otopark alanları oluşturulacak. Vatandaşa aracını park edeceği alternatif yerler gösterildikten sonra yol kenarlarındaki araç parkları en az seviyeye çekilecek. İlk etapta Belediye Şehir Çarşısı arkasına 1200 araçlık otopark yapılacak. Bağ-Kur binası alanı en geniş kapasitesiyle en kısa sürede hizmete açılacak. Bizce malum olan diğer otopark alanlarında da acil şekilde çalışmalar yapılarak 7000 araçlık kapalı otopark alanı oluşturulacak."

TELEFERİK PROJESİNE ÖN YARGIMIZ YOK

Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, ilk olarak Teleferik projesinin akıbetiyle ilgili düşüncesine yönelik sorulan soruyu yanıtladı. Teleferikle ilgili bir önyargısı olmadığını belirten Başkan Adayı Küçükkurt, "Göreve seçilirsek Teleferik Projesi için gerekli incelemeler yapılıp, gerekli hesaplamaların ardından kararımızı kamu menfaati doğrultusunda vereceğiz. Ama Teleferik Projesine karşı bir ön yargımız yoktur." dedi.

ŞEHRİMİZİN DÖRT YANINDA HOBİ BAHÇELERİ YAPACAĞIZ

Hobi bahçesi konusunda ki soruyu yanıtlayan Belediye Başkan Adayı Küçükkurt, "Emeklilerimiz için şehrimizin muhtelif yerlerinde hobi bahçeleri yapmayı planlıyoruz. Şehrimizin dört bölgesinde Hobi Bahçesi Kampüsleri oluşturacağız." diye konuştu.

BASIN MENSUPLARI TOKİ KANADIYLA EV SAHİBİ OLACAK

Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanlık görevini basın mensuplarının destekleriyle sürdürdüğünü aktaran Küçükkurt, "AGC Başkanlığım da basın mensuplarının TOKİ kanalıyla konut sahibi olma talep ve isteklerini tüm medyayı kapsayacak şekilde birçok yineledik. Allah nasip ederse bu talebi el birliğiyle çözüme ulaştıracağız. Afyonkarahisar'daki basın mensuplarının ikinci kez TOKİ'den konut sahibi olabilmek için MHP Milletvekilimiz Sayın Mehmet Taytak'la birlikte sağ olsunlar Afyonkarahisar Milletvekillerimiz konuyu sahiplendiler. Yer tespiti de yapıldı. 6 Şubat afeti sonrası projenin bir süre daha gecikeceğini öğrendik. Allah nasip ederse biz bu projenin takipçisi olacağız. İkinci etap TOKİ projesiyle yine meslektaşlarımızı Allah nasip ederse buluşturacağız." şeklinde konuştu.

YEREL MEDYAYA EŞİT BİLBOARD GELİR DESTEĞİ SAĞLANACAK

Reklam, ilan ve duyuruların yayınlandığı bilboard gelirlerinin bir kısmının yerel medyaya aktarılması talebini Cemiyet Başkanlığı sürecinde gündeme taşıdığını belirten Başkan Adayı Küçükkurt, "31 Mart seçiminde başkanlık görevi bize nasip olursa yerel bilboard gelirlerinden yerel medyamızın eşit şekilde desteklenmesini sağlayacağız. Bu vesile ile görev nasip olması halinde projelerim ile ilgili bütçe ve takvim çalışmalarımızı hazırlayan proje ekibimize, emek sahibi teşkilatımıza, halkımızın karşısına dolu dolu çıkmamızı sağladıkları için teşekkür ediyorum."

KOCATEPE, FRİG VADİSİ VE AKDAĞ'I GÖRMEYEN ÇOCUĞUMUZ KALMAYACAK

Tarihi alanların ve şehitliklerin öğrencilere tanıtımı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Başkan Adayı Küçükkurt: "Büyük Zaferin kazanıldığı topraklar olan Afyonkarahisar'da tarihi ve kültürel değerlerin çocuklara ve genç nesile öğretilip milli refleksi diri tutmak için çalışmalar yapacağız. Afyonkarahisar'da Kocatepe, Frig Vadisi ve Akdağ'ı görmeyen çocuklarımız var. Buraları görmeyen çocuk kalmaması için çalışacağız." dedi.

ÜCRETSİZ DÜĞÜN SALONU HİZMETİNDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİ YARARLANACAK

Tüm projelerinin kaynağının belli olduğunu belirten Başkan Adayı Küçükkurt, ihtiyaç duyulan yerlerde özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz düğün salonu hizmeti ile bu işi yapan esnafla bir rekabetin söz konusu olmayacağını kaydetti. Küçükkurt, "Ücretsiz düğün salonu hizmetimizle hemşehrilerimize alternatif sunmak niyetindeyiz. Birçok mahalle de hemşehrilerimize küçük çaplı organizasyonlarda özellikle ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize alternatif sunmak için hayata geçireceğimiz ücretsiz hizmetle bu işi yapan esnafımızla bir rekabet söz konusu olmayacak." dedi.

2. ŞEHİR ÇARŞISINDA HAK SAHİPLERİYLE BİR MASADA TOPLANACAĞIZ

2. Belediye Şehir Çarşısı'nın yıkım sürecini bir basın mensubu olarak yakından takip ettiğini belirten Başkan Adayı Küçükkurt, konu hakkında şunları söyledi: "2. Belediye Şehir Çarşısı'nın yıkım sürecinde maalesef Belediye yönetiminden olumlu bir geri dönüş göremedik. Mağdur olduğunu belirtilen hak sahipleriyle bir masada buluşup görüş birliğiyle sorunu çözmek istiyoruz. Belediye hesaplarını inceledik. Projelerimizi gelir gider dengesini gözeterek hayata geçirmeye uygundur. Yeter ki Belediye yönetimi ehil ellerde olsun."

KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN MESLEKLERİ ÖN PLANA ÇIKARTACAĞIZ

Kaybolmaya yüz tutan mesleklerle ilgili tasarrufu olup olmadığı ve sosyal hizmetlerden toplumun hangi kesimlerini yararlandırmaya düşündüğü sorulan Başkan Adayı Küçükkurt, şöyle konuştu: "Kaybolmaya yüz tutan meslekleri de ön plana çıkarmak istiyoruz. Öte yandan ulaşımdan, sosyal ihtiyaçlara kadar önceliğimizi emekli hemşehrilerimize vermek niyetindeyiz. Ama bu çalışmalarımızı zaman içerisinde toplumun tüm kesimlerine yaymakta mümkündür. Emeklilere ve Hilal Kart sahiplerine ücretsiz hizmetleri inşallah sunacağız."

VEKİLİMİZ EN ÜST SEVİYEDE GEREKLİ CEVABI VERDİ

31 Mart yerel seçimlerinde Belediye Başkan adaylığından sürekli olarak çekileceği iddiası gündeme getirildiği sorusunu yanıtlayan Küçükkurt, "Bu soru sorulduğu için özellikle teşekkür ediyorum. Bu noktada Afyonkarahisar Milletvekilimiz, büyüğümüz Sayın Mehmet Taytak beyefendi, olabilecek en üst seviyeden, en üst perdeden gerekli cevabı verdi. Bunu da hepimiz basın olarak basın yayın organlarımıza, sütunlarımıza, sayfalarımıza taşıdık. MHP Afyonkarahisar'da kendi adayıyla, kendi ekibiyle, kendi projeleriyle yola çıkmış durumdadır. MHP'nin 55 yıllık tarihi de, bizlerin şahsi geçmişi de tükürdüğünü yalamaya dair hiçbir esamesi yoktur. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Afyonkarahisar'da MHP adayıyla, kendi amblemiyle, kendi ekibiyle, kendi projeleriyle yoluna devam edecektir. 31 Mart akşamında da Afyonkarahisar'da üç hilalli şanlı bayrak gururla dalgalandırılacaktır."