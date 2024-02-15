Aydın Ayaydın, yaralı üsteğmeni evinde ziyaret etti

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 31 Mart Yerel Seçimleri için saha çalışmalarını sürdürüyor. Muğla'yı karış karış gezen Ayaydın, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi edildikten sonra memleketi Muğla Köyceğiz'e gelen üsteğmen Mutlu Duran'ı, ziyaret etti.

Duran'a geçmiş olsun dileklerini ileten Ayaydın, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan Köyceğizli kahramanımız Piyade Üsteğmen Mutlu Duran'ı ziyaret ettim. O'nu hala yatağında istirahat ederken bulacağımı düşünürken ayakta gördüm ve bu durum beni çok mutlu etti. Allah'a çok şükür sağlığına kavuşmuşsun. Süratle iyileştiğini ve eski gücüne kavuştuğunu görmekten çok mutlu oldum. İnşallah en kısa zamanda görevine devam edersin. Vatani görevini bitirirsin. Ama seni böyle ayakta görmek beni mutlu etti. 3 Mart'ta Marmaris'e sayın Cumhurbaşkanımız geliyor. Sizi tanıştıracağım" dedi.