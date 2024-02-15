Bağımsız Filistin devletini kabul et çağrısı dünya manşetlerinde

BaşkanErdoğan'ın önceki gün Dünya Hükümetler Zirvesi'nde sarf ettiği "İsrail, bağımsız bir Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir. Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız. Barış için garantörlüğe hazırız" sözleri dünya medyasında geniş yer buldu.Türkiye, Filistin davasında garantör ülke olarak görev almaya hazır.Erdoğan, İsrail'e bağımsız bir Filistin devletini derhal tanımasını ve Gazze'ye yönelik savaşını durdurmasını söyledi.Erdoğan, Filistin devleti kurulmadan Gazze krizinin çözülemeyeceğine işaret etti.: Erdoğan, İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulunarak, İsrail'in bağımsız bir Filistin devletini derhal tanımasını ve Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı yürüttüğü savaşı durdurmasını talep etti.: Erdoğan, Gazze konusunda bir kez daha Filistin devletinin tanınması çağrısında bulundu.Türkiye Cumhurbaşkanı dünya liderlerine 'Filistin meselesini halının altına süpürmeyin' dedi.