Bağımsız Filistin devletini kabul et çağrısı dünya manşetlerinde

Başkan
Erdoğan'ın önceki gün Dünya Hükümetler Zirvesi'nde sarf ettiği "İsrail, bağımsız bir Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir. Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız. Barış için garantörlüğe hazırız" sözleri dünya medyasında geniş yer buldu.
Yunan ERT:
Türkiye, Filistin davasında garantör ülke olarak görev almaya hazır.
Katar merkezli Al Jazeera:
Erdoğan, İsrail'e bağımsız bir Filistin devletini derhal tanımasını ve Gazze'ye yönelik savaşını durdurmasını söyledi.
Al Arabiya:
Erdoğan, Filistin devleti kurulmadan Gazze krizinin çözülemeyeceğine işaret etti.
Gulf Today
: Erdoğan, İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulunarak, İsrail'in bağımsız bir Filistin devletini derhal tanımasını ve Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı yürüttüğü savaşı durdurmasını talep etti.
Yunan Ethnos
: Erdoğan, Gazze konusunda bir kez daha Filistin devletinin tanınması çağrısında bulundu.
Khaleej Times:
Türkiye Cumhurbaşkanı dünya liderlerine 'Filistin meselesini halının altına süpürmeyin' dedi.