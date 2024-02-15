Bakan Tunç’tan maden soruşturmasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç, Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen toprak kayması olayına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan maden sahasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle kaybolan işçilerimizin bulunması için arama-kurtarma çalışmaları devletimizin ilgili tüm kuruluşları tarafından titizlikle yürütülmektedir. Olayla ilgili Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve 4 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği adli soruşturma devam etmektedir. Jeoloji, iş sağlığı, maden, inşaat, ziraat, çevre, harita ve kimya alanında uzman 8 kişiden oluşan bilirkişi heyeti, toprak kaymasının nedenlerini ve sorumlularını tüm yönleriyle araştırmaktadır.

Yürütülen soruşturma kapsamında sorumlu oldukları değerlendirilerek gözaltına alınan ilgili şirketin işveren vekili konumundaki Kanada uyruklu bir kişinin de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin gözaltındaki işlemleri devam etmekte olup, soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir. Erzincanlı vatandaşlarımıza ve aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, işçi kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum."