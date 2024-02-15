Bakan Yumaklı, kaos çabası içinde olanları Amasya’dan eleştirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Amasya'da AK Parti Amasya İl Binasını ziyaret etti. AK Parti Amasya İl Binasında AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile İl Başkanı Ekrem Toto ve yöneticilerle görüştü. Bakan Yumaklı'nın gündeminde geçtiğimiz gün Erzincan'da bir altın madeninde meydana gelen toprak kayması ve yaklaşan yerel seçimler vardı.

Geçtiğimiz gün Erzincan'ın İliç İlçesinde bir altın madeninde yaşanan toprak kaymasından dolayı üzüntüsünü dile getiren Bakan Yumaklı, "Devletimizin bütün kurumları ilgili bütün bakanlıklarımız orada şuanda, ilk andan itibaren hem bu olayın etkileriyle alakalı hem de bu kazadan etkilenen 9 kardeşimizle ilgili, onların arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda kendilerine ulaşırlar" ifadelerine yer verdi.

AK Parti'nin vesayetçi anlayışla mücadelesine herkesin şahit olduğunu belirten Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mücadele dolayısıyla AK Parti'nin milletin partisi olmasından hareketle milletin değerlerinden doğmuş olan bir parti olmasından hareketle sonuna kadar da gücümüzü milletten almaya devam edeceğiz. Ancak milletimizle barışamayan, millete alışamayan, tahammül edemeyenlerle alakalı da bir mücadelemiz var. Onların bu tahammülsüzlüklerini zaman, zaman şiddeti azalır ama çoğu zamanda saklama gereği duymadan ortaya koyarlar maalesef. Türkiye'de bazı kesimler Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi geçmiş dönemlerden kalma usullerle kaos ve düzensizlik çabası içerisinde olmuşlardır. Bu kesimler boş durmayacaktır. İstanbul'daki saldırıda olduğu gibi tehdit ve eylemlerini ortaya koyma gibi bir gaflete düşmüşlerdir. Ama bizler onların emellerine ulaşamayacağını düşünüyoruz ve onların bu zanlarını boşa çıkartacak her şeyi Yapacağız inşallah. Çünkü bizim vatansever halkımız teröre ve onların uzantılarını asla prim vermeyecektir. Birlik beraberliğimize kastetmek isteyenlere hiçbir şekilde müsaade etmeyecektir inşallah."

Türkiye'yi emekleri ve gayretleriyle olması gerekenden çok daha ilerilere taşıyacaklarına inandıklarını söyleyen Yumaklı, "Çünkü Türkiye Yüzyılını tariflerken, içerisine biz gelecek tahayyülümüzü ve vizyonumuzu koyduğumuzu söylemiştik. Kentleşmeden eğitime, belediyecilikten, sosyal kalkınmaya, diplomasiden ekonomiye kadar yani bu ülkenin gelişmesi daha ileri ulaşabilmesi için büyük ve kapsayıcı bir inşa demektir aslında Türkiye Yüzyılı. İnşallah milletimize ve ülkemizin konumuna gücüne yakışan bir inşa vizyonu da ortaya koymak için bizler gece gündüz çalışıyoruz. 22 yıldır Türkiye Yüzyılının altyapısını yaptık. Bundan sonra Türkiye Yüzyılının inşası var. Yeni bir inşa ve atılım döneminde olduğumuzu her fırsatta bizler söylüyoruz. Belediyelerimizde bu inşa döneminin en önemli aktörlerinden birisi olacak. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik dedik biz bunun adına. Bu vizyonla yönetmek üzere mevcutsa halihazırda var olan arkadaşlarımızın devamını, AK Parti belediyeciliğinde olmayanları da AK Parti belediyeciliğine davet etme üzerine çağrılarımızı yapıyoruz. Merkezi yönetimde yerel yönetimler arasında bir uyum, bir vizyon ve beraberliğinin bu süreçte önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Programın ardından Yumaklı, kent merkezindeki AK Parti Yerel Seçim Ofisi açılışını gerçekleştirdi.