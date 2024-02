Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılında insanımıza yakışanı inşa etmek istiyoruz

Bir takım temaslar ve toplantılar için Amasya'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yaklaşan yerel seçimler için Amasya Belediye Başkan Adayı olarak tanıtılan Mehmet Uyanık'ın seçim ofisinin açılışını yaptı.

Ziya Paşa Bulvarında Yeşilırmak kenarında bulunan seçim ofisi ile genç kafenin açılışını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte AK Parti Milletvekilleri Hasan Çilez, Haluk İpek, AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, Amasya Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık gerçekleştirdi.

"LÜTFEN SEÇİM OFİSLERİMİZE GELİN, NELER YAPILACAK SORUN"

Açılışta konuşan Bakan Yumaklı, "Eğer bir yerde AK Parti belediyeci belediyeciliği var ise orada hizmet vardır, gelişme vardır, insana değer vardır, velhasıl istediğimiz ne varsa o vardır. Şimdi Türkiye'nin büyük bir kesiminde işte bununla diğer anlayışın arasındaki farkın yarışması olacak. Bizler neyi istediğimizi biliyoruz. Türkiye yüzyılı diyoruz. Türkiye yüzyılında bu memleketin insanına yakışanı inşa etmek istiyoruz. Yerel yönetimlerde, belediyelerde bunun en önemli bir parçası. Değerli kardeşlerim, bu seçim bürosu çok önemli. Çünkü hakikaten biliyorlar diye düşünmemek lazım. Ya nasıl olsa bunları görüyorlardır diye düşünmemek lazım. O yüzden sizlerden istirhamımız, lütfen bu bürolara gelin. Deyin ki kardeşim yeni dönemde ne yapacaksınız beş yıl? İşte onu size anlatsınlar burada. Gönlünüzle, kafanızda rahat olsun. Çünkü bizim her soruya bu memleketin insanına yapılacak olan her hizmete verilecek cevabımız var elhamdülillah. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümet olarak ne olması gerekiyorsa yapıyoruz ama aynı zamanda yerel yönetimlerimizle de bütünleşik bir halde. Her bir şehrimizin de kendi alanında yıldızının parlamasını istiyoruz. Ama Amasya hem tarımıyla hem turizmiyle hem de tarihi köklü geçmişiyle çok önemli bir yer. Yani sadece Türkiye içerisindeki insanların bilmesinin yeterli olmayacağını düşündüğüm bir şehir. İnşallah bu seçim bize bunları tekraren başlatma imkanı verecek Amasya'da. Bu dava uğruna çalışan, şurada kaldı kırk küsur gün, her bir gönüle girmek, her bir eli sıkmak, AK Parti'nin gerçek belediyeciliğini anlatmak konusunda ter dökecek, gayret sark edecek bütün kardeşlerime şimdiden çok teşekkür ediyorum. Gençlerinden hanımlarına kadar ve diğer bütün üyelerine kadar AK Parti için bu dava için sokak sokak ev ev gezen kimler varsa tekrar Allah razı olsun diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah otuz bir Mart'ta burada şu kalede gecenin aydınlığı oluyor. Onun gibi Amasya'nın üzerine de bir aydınlık gelmiş olsun. Ve hep beraber teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum" dedi.