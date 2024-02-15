Şanlıurfa Belediye Başkanı Beyazgül: Oyunları bozacağız

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile birlikte parti binasına gelen Başkan Beyazgül, ''AK Gençlik burada, başkanının yanında, adayımız ne karagül ne kırmızı gül tek adayımız ille de Beyazgül sloganlarıyla karşılandı.

Partili gençlerin sevgi seli ile karşılanan Başkan Beyazgül, gençlere teşekkür etti. Başkan Beyazgül ve Başkan Baydilli İlçe Başkanı Sezai Canbek'le bir araya gelerek seçim çalışmalarını değerlendirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ''Gerek AK Parti, gerekse Şanlıurfa AK Parti olarak çok badireler atlattık, çok sıkıntılar atlattık ama çok şükür her dönem dimdik ayakta olduk. Bu milletimizin geçmişten aldığı bir maneviyat ve ruh vardır. Bu millet büyük bir millet, oyunlara gelmiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'ya geldiği zaman şunu söyledi, ''Oyunları bozacağız'' İnşallah bizlerde bu yolda hareket edeceğiz'' dedi.

AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sezai Canbek ise seçim startının verilmesinin ardından teşkilat olarak çalışmalara başladıklarını söyledi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül daha sonra AK Parti Haliliye İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe Başkanı Mustafa Bağmancı ile bir araya gelen Başkan Beyazgül, partililerle buluştu. Parti binasında gerçekleşen buluşmada Başkan Beyazgül, çocuklarla yakından ilgilendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ''2002 yılından bu yana çok oyunları bozduk ve oyunları bozmaya devam edeceğiz. Parti teşkilatımız uzun süredir sahada çalışıyor. Önemli bir seçimin arifesindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yola çıktığımız zaman Türkiye çok değişti, dünya çok değişti ve çok fazla geliştik. Yeni bir seçime yeni oyunları bozmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mustafa Bağmancı ise her zaman sahada olduklarını söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül son olarak AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Mogal ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Beyazgül, parti yönetimine teşekkür etti.AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, ''AK Parti olarak seçim startımızı verdik. Davanın savaşını vermek mecburiyetindeyiz, doğru olan da budur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için dünya lideri için fert olarak aile olarak hepimiz bu taşın altına elimizi koymamız lazım. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kim gelirse gelsin Cumhurbaşkanımız sağ olduğu müddetçe onu kimse geçemez'' dedi.