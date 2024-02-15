Başkan Erdoğan’dan Samsun’da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sözlerimin başında, Erzincan İliç'te özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında, yaralanan işçilerimize geçmiş olsun diliyorum. 9 işçimiz toprak altında kaldı, binlerce kişi bölgede arama kurtarma faaliyetlerine destek veriyor. İşçilerimizin konteyner ve araç içerisinde olmaları kendilerine canlı ulaşma ihtimalimizi artırıyor.

Marmara'da bir kargo gemisinin fırtınadan dolayı battığını öğrendik. Bu kardeşlerimizin kurtulması için çalışmalarımız devam ediyor. Erzincan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

Bugün bir kez daha Samsun'da sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Mayıs ayında cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde yüzde 62 oyla şahsıma ve cumhur ittifakına teveccüh gösterdi. İnşallah Samsun 31 Mart'ta büyükşehir ve ilçeleriyle cumhur ittifakının yanında yer alarak yeni bir destana imza atacak. 31 Mart'ta bu şahlanışın en güçlü hissedildiği yer yine Samsun olacaktır.

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir.

Tek parti dönemi alışkanlığıyla milleti tıpış tıpış sandığa gidip oy veren olarak CHP, yine aynısına devam ediyor. Kendi aralarında öyle bir çıkar çatışmasına tutuşmuş durumdalar ki, ülkenin geleceğine dair, ne programları, ne hayalleri ne de projeleri var. Hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek. Bu uğurda birbirlerine çelme takmaktan, hançerlemekten dahi çekinmiyorlar.

Şahsımın İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönem karşılaştığımız manzaraya kelimeler yetmez. İstanbul, çöp, çamur çukur içerisindeydi. Bugün de CHP'nin ideolojik istismarı nedeniyle şehirlerimizin içler acısı hali ortadadır.

Mayıs seçimlerinde bu habis zihniyetin ülkemize musallat olmasının önüne geçmiştik. 31 Mart'ta da aynı müjdeyi alacağımıza inanıyorum. Samsun yol açıcı vasfıyla öne çıkmış bir şehirdir. Bu seçimlerde de sizden aynı liderliği bekliyoruz. Sizlerden tekrar destek istiyoruz. Sandık başına gittiğimizde vuracağınız mühürle çocuklarınızın geleceğini de belirleyeceksiniz. Şehirlerimizi altyapısıyla üstyapısıyla güçlendirerek çocuklarımıza daha güzel bir vatan bırakmak boynumuzun borcudur.

İnsanları hayallerine kavuşturmak inşallah bize nasip olacaktır.

Bizi bugüne kadar hgiç yolda bırakmayan Samsun'a güveniyoruz.

AK Parti gerçekleştirdiği demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla, cumhuriyetimize en çok katkı veren partidir. Eser konusunda bizimle yarışacak kimse tanımıyoruz. Bizimle yarışacak kimse çıkmadı.