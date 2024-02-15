Batan gemiyi arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı uçakları da katılıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Sahil Güvenlik Komutanlığı uçaklarının Marmara Denizi'nde batan gemiye ilişkin arama kurtarma faaliyetlerine ait görüntüleri paylaştı. Bakan Yerlikaya, "Bu sabah Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında batan Batuhan A isimli gemi için başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı uçakları da eşlik ediyor" ifadelerine yer verdi.