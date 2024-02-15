Cumhur’un İzmir adayı Dağ’dan ’yaşam tarzı’ mesajı: Hayat şu an nasıl akıyorsa yine aynen akar!

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Ulusal çapta yayın yapan bir televizyon kanalında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İZMİR'DE DURUM KARAMSAR DEĞİL

"İzmir için seçim konusunda karamsar bir durumda mısınız?" sorusuna yanıt veren Dağ, "İzmir'de öğrencilik yaşadım, zor zamanlarım oldu. Öğrencilik sonrası mesleğe başlarken sıkıntılı dönemlerim oldu. Zorluğu da güzelliği de yaşadım. Öğrencilik dönemim, avukatlığım İzmir'de geçti. Milletvekilliği dönemimde gitmediğim, köy kalmadı, mahalleler ona keza. İzmir ile aramda duygusal bağ oluştu. Ben İzmir'i, hemşerilerimizi sevdim. Onlar da muhabbet duydular. Bunlara bakınca durum karamsar gelmiyor. Siyaset yapmaktan keyif aldığım bir kent… Oy vermese de insanların şahsınızla ilgili konuşması çok güzel" dedi.

SAHADA OLUMSUZ SÖZ ALMADIM

Seçim çalışmalarında tepki almadığını söyleyen Dağ, "Bu dönem hiç olumsuz söz almıyorum. Başkan adayı olarak bir olumsuz söz almadım. En olumsuz şuydu. Oy vermeyeceğini söyleyen esnaf kardeşim "siz Ankara'da İzmir'i daha güzel temsil ediyorsunuz" demişti. Benim de burada yapacaklarım var diyorum. 12 yıllık vekillik dönemimde hastalıkta, doğumda birçok işlerde vatandaşların yanlarında olmaya çalıştığımız çok insan var. Bu kelebek etkisi yaratıyor. Çok keyifli bir kampanya yürütüyoruz. İnsanların farklı tercihi olabilir. Sekter bir ortam İzmir'de hiç yaşanmadı. İzmir içi bir bakış bu değil ama dışarıdan böyle bir şey olduğu düşünülebilir" ifadelerini kullandı.

BU SEÇİMDE İLK DEFA -ONLARIN TABİRİ İLE- AKP'YE OY VERECEĞİM' DİYEN BİRÇOK İNSAN GÖRÜYORUM

Dağ şunları söyledi: "İzmir'de sahaya indiğimde 'ben bu seçimde ilk defa -onların tabiri ile- AKP'ye oy vereceğim' diyen birçok insan görüyorum. Hiç pişman olmayacaksınız, her zaman sizinle olan bir belediye başkanı göreceksiniz. Ben bu şehrin büyükşehir başkanı değil şehr-i emini olmaya geldim. Sadece kaldırım, yol, kavşak yapan başkan olmayacağım. Ben şehir sokaklarında dolaşan bir başkan olacağım. Bakıcısı olmayan yaşlı varsa biz onunla olacağız. Engelli evladı olan ve sosyal hayatı olmayan hanım efendinin yanında olacağız. Bunu milletvekili dönemimde karınca kararınca yaptık. Ben bunu yaparken ilçe belediye başkanı hangi partiden olursa olsun o da yapacak. Şehirde sosyal hayata dair de önemli işler yapacağız. İlk defa size oy vereceğim diye çok sayıda insan görüyoruz. Kronik sorunları 5 yıl daha öteleme şansımız yok"

SİYASET İÇİN DEĞİL HİZMET İÇİN GELDİM

Seçim kampanyasında logo kullanmamasına değinen Dağ, "Bu konuyla ilgili olarak Seferihisar'da bir çalışmada vatandaşlar logo kullanmadığım için teşekkür ettiler. 'CHP'liler de kullanmasın, bu yerel seçim' dediler. Partimle bir sıkıntım yok. Benin gençliğim bu partide geçti. Rahatsız olan CHP'liler. Bunun özel bir amacı yok. Bu yerel seçim kampanyası. Herkesin başkanı olacağız. Adaylıkta da başkanlıkta da böyle davranacağım. Siyaset için değil hizmet için geldim" açıklamasını yaptı.

"TUNÇ BEY KILIÇDAROĞLU'NDAN YANA, CEMİL BEY İSE ÖZGÜR BEY'DEN YANA TERCİH YAPMIŞTI. ARADAKİ FARK BU"

"Rakip Soyer mi ya da Tugay mı olsaydı daha iyiydi?" sorusuna ise Dağ, "Rakip olarak bir düşünce içinde olmadım. Adaylığım daha önce açıklandı. Tunç Bey 15 senedir kent siyasetinde tanınıyor. İki dönem Seferhisar Belediye Başkanlığı ve 1 dönem büyükşehir belediye başkanlığı yaptı. Cemil Bey, 5 senedir Karşıyaka Belediye Başkanı… İkisi arasında karşılaştırma yapmak çok doğru gelmiyor. İlgilenmiyorum da… Tunç Bey ile 5 yıldır uyumlu dönem geçirdik. Tunç Bey'in Ankara'dan istediği onaylar vardı. Buca ve Narlıdere Metrosu borçlanması, Çiğli artıma ile ilgili borçlanma konusunda yardımlarımız oldu. Tunç Bey'in bazı programlarda şahsıma ismen de teşekkürleri vardı. Tunç Bey Kılıçdaroğlu'ndan yana, Cemil Bey ise Özgür Bey'den yana tercih yapmıştı. Aradaki fark bu…" şeklinde konuştu.

ÖNCELİK TRAFİK

Önceliğimiz trafik olacak diyen Dağ, "İstanbul trafiğini konuşulurken İzmir'de trafik konuşmuyorduk. 10 yıldır bizde battı çıktı, köprülü kavşak yok. Olumsuz hiçbir şeye girmeyeceğim dedim. Ama hemşerilerimizi sesi de duyulmalı. İki battı çıktı çalışması var. Aliağa Belediyesi'nin Karayolları protokolü ile yaptığı çalışma ve Menemen Belediyesi'nin Karayolları ağından aldığı bir battı çıktı çalışması var. İki belediye tarafından yapılıyor. Birisi MHP, diğer AK Parti belediyesi…" açıklamasını yaptı. Soyer'i eleştirmemesi hakkında gelen soruya ise Dağ, "İnsanlar yaşıyor. Ben söylesem ne olacak" dedi.

NORMAL ZAMANDA DA GÜL SOKAK'TA OTURUYORUZ

Gül Sokak'taki barlarda yapılan çalışmalar hakkında konuşan Dağ, "Normal zamanda da orada oturuyoruz. Konak adayımız Ceyda Hanım'la bir yemek yedik ve Gül Sokak'a gidelim dedik. Spontane gelişti. Videoda emin olun ilgi, alakanın yüzde 10'u vardı. 'Oyumu sana vereceğim' diyen o kadar çok insan vardı ki… İzmir'de ezber bozan bir şey olmuştur. Normalde her seçimde yaptığımız bir iş… Milletvekili adayı olarak gidince bu kadar etkili olmuyor. Belediye başkanlığı seçiminde biraz farklı" şeklinde konuştu.

BELEDİYE BAŞKANININ YAŞAM TARZINA BAKIŞ GİBİ BİR GÖREVİ, VAZİFESİ YOKTUR

"Yaşam tarzı konusunda nasıl bir bakışınız olacak?" sorusuna ise Dağ şunları söyledi: "Ben İzmirliyim. İzmir'in evladıyım. Büyükşehir anlamında İzmir ilk gözlerimi açtığım yer desem yeridir. Küçük bir kentte büyüdüm, İzmir'de dünyayı okudum. İzmir'in evladı oldum. Belediye başkanının yaşam tarzına bakış gibi bir görevi, vazifesi yoktur. Hayat şu an nasıl akıyorsa yine aynen akar. Yolda belediye işçisine denk geldiğimde ona 'beraber çalışacağız' diyorum, bana da 'başkanım burası İzmir fazla gaza gelme' diyorlar. Birbirimize takılıyoruz. İşçilerin tamamı başka ideoloji içindedir diyerek bir bakışımız olmaz. Onlar çalışanımız. Kimseyi işten kesinlikle çıkarmayız"

İYİ İŞLER DEVAM EDECEK

"Pozitif bir dil kullanıyorsunuz. İzmir çok ihmal edilmiş, 'bu ihmallere son vereceğim' diyecek misiniz?" sorusuna ise "Havalimanında bir konuşma yaptım. Sadece İzmir'i konuşacağız, düşüneceğiz, çalışacağız. Polemiklere girmeyeceğiz. İnsanlarımız sorunları yaşıyor. Çiğli arıtma ile ilgili bir eleştiri getirdim. Çevre katliamı olduğunu söyledim. Kanalizasyondan çıkan suyun yüzde 70'inin geldiği nokta ve kokunun merkezi… 4'ncü faz borçlanmasını çözüme kavuşturduk. Aktif hale gelince koku meselesi çözülecek. Bu yaz kokuyu büyük oranda azaltacağız, seneye kalmaz. Büyük bir proje bu… Buradan çıkan çamur başka şehre götürülüyor. Bu çamuru dönüştürüp 500 milyonluk gelir elde edeceğiz. Buradan çıkan suyu tarımsal sulamada kullanma ihtimalimiz var ve bunu yapmamız lazım. 25 yıldır DSP-CHP belediyesi ile devam ediyoruz. 5 yıl daha sorunları öteleme şansımız yok. Sorunlar halının altına süpürülemez. İyi işler var. Süt kuzusu projesi Aziz Abi'nin -Aziz Kocaoğlu'nun yaptığı bir proje… Her eve mutlaka günlük süt götürdüğü projeydi. Mevcut başkan da devam ettirdi. Dönem dönem aksadı. İyi işleri devam ettireceğiz" dedi.

ÜÇLÜ OLSUN, GÜÇLÜ OLSUN

Merkezi hükümet- yerel iktidar uyumunun altını çizen Dağ, "Merkezi hükümet, büyükşehir ve ilçeler… Üçlü olsun, güçlü olsun diyoruz. 12 yıllık vekillik dönemimde hükümetle yerelin bir arada olduğu birçok iş daha katmerli şehre ulaşıyor. Sayın Soyer döneminde talep ettiği her şey karşılandı. İzmir'in kronik sorunlarını çözmek için bu yeterli değil. Hükümetin İzmir-Ankara YHT Projesi devam edecek. Çandarlı Limanı için çalışma yürüyecek. Bazı işler için sizin Ankara koridorlarında dolaşmanız lazım. Kentsel dönüşüm, ulaşım ile ilgili kısımlar öyle… Bu işler birebir takip edilmesi gereken işler var. Bu kadar işin altına giriyorsunuz. Ve vaatleri hayata geçirmeniz lazım. Ben Cumhurbaşkanımızın manevi desteğinin olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

KONAK MEYDANINA BELEDİYE HİZMET BİNASI YAPMAYACAĞIZ

Konak'ta yıkılan belediye hizmet binası yerine meydanı büyütmeyi tercih edeceklerini söyleyen Dağ, "belediye binası depreme dayanıksız olduğu için yıkıldı. Yerine yenisini yapmaya gerek yok. Konak Meydanı'nın daha büyük bir meydan olması gerekiyor diye düşünüyorum. İletişim Başkanlığı binası tescilli ve dokunamayız. SGK İl Müdürlüğü'nü de taşıyacağız. Altına girelim otopark imkanı var mı ona bakacağız" açıklamasını yaptı.