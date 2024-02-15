İliç’ te biri yabancı uyruklu 8 kişi gözaltında

Yapılan açıklamada; "Erzincan İli İliç İlçesinde bulunan altın madeni sahasında 13/02/2024 tarihinde saat 14:30 sıralarında toprak kaymasına bağlı olarak meydana gelen iş kazasında 9 vatandaşımızın göçük altında kalması olayı ile ilgili sorumluların tespiti açısından mülakatımız İliç Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış ve 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Cumhuriyet Savcılarınca olay yeri keşif ve inceleme işlemleri yapılarak deliller eksiksiz bir şekilde toplanmış, olay yeri ve çevresinden toprak ve su numuneleri alınmış, bu numuneler inceleme için yetkili kimya laboratuvarlarına gönderilmiştir. Olaydaki sorumlular ile kusur durumlarının tespiti açısından çevre, maden, jeoloji, kimya, inşaat, ziraat ve harita mühendisi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanından oluşan 8 kişilik bilirkişi heyeti ile görevlendirilerek olay yerinde gerekli incelemeler yapılmış, bilirkişilerin uzmanlık raporunu tamamlamaları beklenmektedir.

Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde, ilk tespitlere göre olayın meydana gelmesinde kusuru bulunduğu değerlendirilen ilgili firmanın işveren vekili pozisyonunda bulunan Kanada uyruklu bir kişi de dahil olmak üzere toplam 8 kişi 14/02/2024 tarihinde gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.