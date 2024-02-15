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Giriş Tarihi: 15.2.2024 23:52

İliç' te biri yabancı uyruklu 8 kişi gözaltında

Erzincan İliç ilçesinde altı madenî işletmesinde meydana gelen ve 9 kişinin göçük altında kaldığı olay ile ilgili saha sorumlusu, yönetici ve idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi. Olay ile ilgili Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı bir açıklama geldi.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
İliç’ te biri yabancı uyruklu 8 kişi gözaltında

Yapılan açıklamada; "Erzincan İli İliç İlçesinde bulunan altın madeni sahasında 13/02/2024 tarihinde saat 14:30 sıralarında toprak kaymasına bağlı olarak meydana gelen iş kazasında 9 vatandaşımızın göçük altında kalması olayı ile ilgili sorumluların tespiti açısından mülakatımız İliç Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış ve 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Cumhuriyet Savcılarınca olay yeri keşif ve inceleme işlemleri yapılarak deliller eksiksiz bir şekilde toplanmış, olay yeri ve çevresinden toprak ve su numuneleri alınmış, bu numuneler inceleme için yetkili kimya laboratuvarlarına gönderilmiştir. Olaydaki sorumlular ile kusur durumlarının tespiti açısından çevre, maden, jeoloji, kimya, inşaat, ziraat ve harita mühendisi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanından oluşan 8 kişilik bilirkişi heyeti ile görevlendirilerek olay yerinde gerekli incelemeler yapılmış, bilirkişilerin uzmanlık raporunu tamamlamaları beklenmektedir.

Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde, ilk tespitlere göre olayın meydana gelmesinde kusuru bulunduğu değerlendirilen ilgili firmanın işveren vekili pozisyonunda bulunan Kanada uyruklu bir kişi de dahil olmak üzere toplam 8 kişi 14/02/2024 tarihinde gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

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İliç' te biri yabancı uyruklu 8 kişi gözaltında
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