İYİ Parti Kula ilçe Teşkilatı istifa etti

Manisa'nın Kula İlçesinde İyi Parti ilçe Başkanı Mehmet Yurt, yönetim kurulu üyeleri ve gençlik kolları partilerinden istifa etti. Pastanede bir araya gelen Yurt ve yönetim kurulun üyeleri ile partililer istifa kararlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Belediye Başkanı belirleme sürecinde il yönetimiyle yaşadıkları görüş ayrılıkları nedeniyle istifa kararı aldıklarını belirtti.

Yurt şöyle konuştu: "İyi Partinin kuruluşu olan 2018 yılından beri, partinin çeşitli kademelerinde görev aldım, gençlik kolları başkanı olarak siyasete başladım. 9 ay süren gençlik kolları başkanlığım sonrasında 5 yıldır süren ilçe başkanlığı görevini geçen hafta Cumartesi gününe kadar yürütüyorduk. Cumartesi günü kendi özgür irademle görevimden istifa ettim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla oturduk bir karar aldık. Ben ilçe başkanlığı görevimi yapmayacağımı söyledim. Bazı sebep ve gerekçeler nedeniyle. Yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarımızda sen yoksan bizde yokuz dediler. Birkaç. Toplantı yaptık, burada da toplanarak bana demeç vermek istedik. İstifa etme sebebimiz, bizlerin istemediği, kabul etmediğimiz il yönetimiyle ilgili olayla gelişti. Belediye başkanlığı için bir kaç arkadaşımızla görüşmelerimiz oldu. Yönetimimizle birlikte en doğru kararı alabilmek amacıyla süreç biraz uzadı. İl Başkanı da bizim aday çıkartmayacağımızı düşünerek bizlere bir kaç isim söyledi. Söylemiş oldukları timleri bizler kabul etmedik. Ben bu arkadaşlarla yol yürümeyeceğimi belirttim. Bu isimlerin Kula'ya ve İyi Partiye faydalı olmaz dedim. İl Başkanı bize söyledikleri ismin ya Belediye Başkan adayı yapılacağını yada ilçe başkanı yapılacağını söyledi. Bizlerde o arkadaşlarla yol yürüyemeceğimiz için yönetim kurulu üyelerimizle birlikte istifa kararı aldık. Bu gün de burada yönetim kurulu üyelerimizle birlikte basına açıklama yapmak istedik." diye konuştu.

Yönetim kuruluyla birlikte istifa kararı almalarının ardından Kula'da İyi Partiden 80 ila 100 kişi arasında istifanın gerçekleştiğini belirten Yurt, ilerleyen günlerde bu sayının daha da artacağını söyledi.