İYİ Parti yönetiminden 16 kişi “Akşener timsah gözyaşı döküyor” diyerek istifa etti

"PARAŞÜTLE İNDİRİLEN KİM OLDUĞU KESTİRİLEMEYEN BİR ÇOK İSİM PARTİ KADEMELERİNE GETİRİLDİ"

İstifa eden partililer adına açıklama yapan Binnur Karadağlı, "Bugün burada "Milli Merkez" iddiasıyla yola çıkan partimizi; vatansever yürekleri kullanarak, kendi ikbal ve ihtirasları uğruna heba edenlerin ipliğini pazara çıkarmak ve gür bir sesle "Kral Çıplak" demek için bulunuyoruz. Partinin kuruluş aşamasında emek veren, şehir şehir gezip maddi manevi destek olan birçok arkadaşımız dururken; listeler açıklandığında paraşütle indirilmiş, kim oldukları ve kime hizmet edecekleri kestirilemeyen birçok ismin parti kademelerine getirildiğini gördük. Kuruluşun akabinde girdiğimiz ilk seçimde yine harmanda izi olmayan birçok isim, seçilecek sıralardan vekil listelerine yerleştirildi. Milli Merkez olma yolunda demeçler veren, kürsülerde konuşan dava arkadaşlarımız aforoz edildi. "Söylemlerinden CHP rahatsızlık duyuyor" diye toplumun teveccüh gösterdiği yol arkadaşlarımız pasifize edildi, partiden uzaklaştırıldı. Genel Başkanın bizzat kendisinin "Ağabey" diye hitap ettiği, Milliyetçi camianın saygı duyduğu büyüklerimizin birçoğunun partideki ikbal ve geleceği "Özel Kalem" denilen bir sekreterin iki dudağının arasına terk edildi" dedi.

"CHP BİR ÇOK BÜYÜKŞEHİRİ İYİ PARTİ SAYESİNDE KAZANDI FAKAT BİZ HDP SAYESİNDE KAZANDIK DEDİ"

Binnur Karadağlı, CHP ile yapılan ittifak sonrasında kazanılan belediyelerde İYİ Partililere doğru düzgün görevler verilmediğini söyleyerek Akşener'i eleştirdi. Karadağlı, "Yerel seçimlerde ülke sathında CHP ile işbirliği yapıldı. CHP başta İstanbul ve Ankara olmak üzere son 20 yılda kazanamadığı birçok büyükşehir, il ve ilçe belediyelerini İYİ Parti oyları sayesinde kazandı. Buna karşın kazanılan belediyelerde İYİ Partililere doğru düzgün bir görev verilmediği gibi, "Siz kimsiniz? Biz HDP sayesinde kazandık" sözleriyle karşılık verildi. Bütün bunlara rağmen bizlere "yerel seçimlerde yaşanan acemilik 2023 seçimlerinde yaşanmaz, siyasi duruşumuza uygun bir aday belirlenerek ilkeli bir ittifak yapılır" düşüncesiyle mücadelemizi sürdürdük. Aylarca, hatta neredeyse 2 yıl boyunca başta CHP olmak üzere 5 farklı siyasi partinin liderleriyle görüşmeler sürdürüldü. Masalar kuruldu, yemekler yendi. Ancak, Altılı Masa'nın gizli ortağı HDP ile üstü kapalı ittifak yapılmadığı konusunda kamuoyunu ikna edemediler. Sayın Akşener, televizyon televizyon gezip "Kazanacak Aday" tarifi yaptı. Fakat seçimlere 1 ay kalmasına rağmen Kılıçdaroğlu'nun kolundan tutup "adayı artık belirleyelim, senin dışında bir aday istemiyorsan biz yokuz" diyemedi. Aldığı oy oranı sıfır virgül oranlarında ifade edilen particiklerin sözde liderleri kadar masada sözünü geçiremedi. İlk girdiği seçimde yüzde 10 oy almış bir partiyi, vatanperver teşkilat mensuplarını ve vatansever seçmenlerini "sifonu üstlerine çekin" diyen namertlere karşı kepaze etti. Zehir zemberek masadan kalkıldı, esilip gürlendi. Sonra hangi menfaatler devreye girdi bilinmez, tekrar masaya dönüldü. Başını öne eğip çalışmaya devam eden teşkilat mensuplarımıza son darbe milletvekili listeleriyle vuruldu. Temayül sonuçlarına uyacağını söyleyen genel başkan bir kez daha sözünde durmadı. Üyelerin desteğini alıp ilk sıralarda yer alan birçok isme vekillik listelerinde yer vermedi. Buna karşın hiçbir teşkilat mensubumuzun, hatta neredeyse hiçbir seçmenimizin adını sanını duymadığı isimler ön sıralardan milletvekilliğine aday gösterildiler" diye konuştu.