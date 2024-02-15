İYİ Parti’deki kavganın perde arkasını açıklıyoruz! Yumruklar havada uçuşmuştu… Akşener’i bile oldubittiye getirmiş!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Ankara adaylarını tanıtmak için teşkilat ile bir araya geldi. Çubuk ve Etimesgut adaylarının ilanı sonrası ortalık bir anda karıştı. Akşener, yumruklaşmaları endişeli gözlerle izlerken, Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı.

PERDE ARKASINI SABAH AÇIKLIYOR

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Etimesgut ve Çubuk'ta partinin ilçe başkanlarının aday gösterilmesi gerektiği görüşünü Akşener ve parti yönetimine bildirdi. Yıldırım, partinin tabanının ve teşkilatının korunması için ilçe başkanlarının adaylığının en doğru karar olacağını söyledi.