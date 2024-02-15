İYİ Parti’den istifa eden 300’e yakın isim AK Parti’ye geçti

Niğde Mavi Köşk Salonunda düzenlenen katılım programında İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen yeni üyelere rozetlerini takan Belediye Başkanı Özdemir, AK Parti'nin yerel seçimden tarihi zaferle çıkacağını belirtti.

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken, Niğde'de İYİ Parti'den istifa eden çok sayıda partili, AK Parti'ye katıldı. Mavi Köşk Düğün Salonunda düzenlenen katılım töreninde, İYİ Parti'nin çeşitli kademelerinde görev almış il başkan yardımcısı, il yöneticileri ile il genel meclisi üyesinin de bulunduğu yaklaşık 300 partili AK Parti'ye geçti.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e destek vermek üzere AK Parti'ye katılan yeni üyelere, rozetlerini belediye Başkanı Emrah Özdemir ve İl Başkanı Mustafa Özdemir taktı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen törende yeni üyelere teşekkür eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Seçimlerde bize destek vermek üzere partimize katılan yeni üyelere teşekkür ediyorum. Partimiz her geçen gün büyüyor, AK Parti ailemiz genişliyor. Partimize güç katan yeni üyelerimizle yerel seçimlerde rekor oy oranıyla tarihi bir zafere ulaşacağımıza olan inancımız tamdır" dedi.