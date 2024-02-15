Milli Savunma Bakanı Güler, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Polonyalı mevkidaşı Kosiniak-Kamysz ile görüştü.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde bir araya gelen her iki bakan heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Güler, toplantıların ardından NATO Karargahı'nda görev yapan Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanlığını ziyaret etti.

TMR Başkanı Korgeneral Göksel Kahya tarafından karşılanan Bakan Güler, çalışmalara ilişkin bilgi alarak başarılar diledi.