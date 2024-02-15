CHP'deki "ithal aday" krizinin perde arkası! Özgür Özel'den Nurşen Balcı'ya makam teklifi

ÇEKİLMEM KARŞILIĞINDA 2 GÖREV TEKLİF ETTİLER

Yazılı açıklama yapan Balcı iddiaları doğruladı. 14 Ocak akşamı Karaburun Belediye Başkan adayı olarak ilçede çalışmalarını sürdürürken önce partinin genel sekreteri Selin Sayek Böke ardından da Genel Başkan Özgür özel tarafından telefonla arandığını belirten Balcı: "Beni telefonla arayarak adaylıktan geri çekilmem" istediler. Şahsıma "Karşıyaka Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı veya Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey bir görev" teklif edilmiştir. Kendilerine üyesi olmakla onur duyduğum CHP'nin Karaburun Belediye Başkan adaylığından çekilmeyi kabul etmediğimi söyledim ve görev tekliflerini siyaseti makam için değil partim ve ülkem için yaptığım için reddettiğimi bildirdim. Beş kuşak İzmir'li olan ve Atatürk'ün izinden yürüyen bir ailenin ferdiyim. Babam değerli İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak'ın yardımcısı olarak hizmet verdi. Ben de uzmanlık alanım olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden emekli oldum. İki dönem Belediye Meclis Üyeliği sürecinde üç yıl da Encümen Üyesi olarak çalıştım. İmar Komisyonu'nun yanı sıra Hukuk ve Çevre komisyonlarında görev alarak ranta geçit vermedim. Bu sebeple doğasıyla ülkemizin en güzel ve bakir ilçelerinden olan Karaburun'a hizmet veremeyeceğim için çok üzgünüm." dedi.