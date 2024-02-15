Turgut Altınok "Anket" manipülasyonlarına dikkat çekti: Ankara sokaklarına bakın!

"GENEL SEÇİMLERİ DE ANKETLERE GÖRE ALMIŞLARDI"

Altınok, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin algı yönetimi ve gerçeklik arasındaki uçuruma dikkat çekti. "Sosyal medyada ayrı bir dünya var, Ankara sokaklarında ayrı bir dünya var" diyen Altınok, Ankara'nın ilçelerinde sevgi, coşku ve kalabalıkla karşılaştıklarını vurguladı. Anketlere ve sosyal medya yorumlarına rağmen sahadaki desteğin kendisini motive ettiğini belirten Altınok, "Anketlerde yok yüzde 60, yok yüzde 57 diyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de sosyal medyaya göre, anketlere göre seçimi almışlardı. Şimdi başladılar ama alan farklı, saha farklı, sokak farklı." ifadelerini kullandı.