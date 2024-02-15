Turgut Altınok "Anket" manipülasyonlarına dikkat çekti: Ankara sokaklarına bakın!

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Keçiören Estergon Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Ankara 2 No'lu Barosu avukatlarıyla bir araya geldi. AK Parti Keçiören Belediye Başkan Adayı Zafer Çoktan, AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.
SOSYAL MEDYA VE GERÇEK ANKARA FARKI!
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "sosyal medya algısı" ve "gerçek Ankara" arasındaki farkı vurguladı. Altınok, anketlere ve sosyal medyaya rağmen Ankara'nın sevgisini ve desteğini arkasına aldığını belirterek, "Alan, saha ve sokak farklı. 31 Mart'ta Ankara'nın kandillerini ve ışıklarını hep beraber yakacağız." dedi.
"GENEL SEÇİMLERİ DE ANKETLERE GÖRE ALMIŞLARDI"
Altınok, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin algı yönetimi ve gerçeklik arasındaki uçuruma dikkat çekti. "Sosyal medyada ayrı bir dünya var, Ankara sokaklarında ayrı bir dünya var" diyen Altınok, Ankara'nın ilçelerinde sevgi, coşku ve kalabalıkla karşılaştıklarını vurguladı. Anketlere ve sosyal medya yorumlarına rağmen sahadaki desteğin kendisini motive ettiğini belirten Altınok, "Anketlerde yok yüzde 60, yok yüzde 57 diyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de sosyal medyaya göre, anketlere göre seçimi almışlardı. Şimdi başladılar ama alan farklı, saha farklı, sokak farklı." ifadelerini kullandı.
"31 MART, TÜRKİYE'NİN NEFES ALMASINI SAĞLAYACAK"
31 Mart yerel seçimlerinin önemini vurgulayan Altınok, bu seçimlerin önümüzdeki 4 yıl için kritik önem taşıdığını ve Türkiye'nin büyümesine ve güçlenmesine katkıda bulunacağını söyledi. "Sandıkta alacağımız oyları inşallah muhafaza ederek 31 Mart'ta Türkiye'mizin nefes almasını sağlayacağız." diyen Altınok, seçimlerin sadece yerel yönetimler için değil, Türkiye'nin siyasi dönüşümü açısından da önemli olduğunu dile getirdi.