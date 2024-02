Başkan Adayı Uluçay: Güzel çalışmalara imza atacağız

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay günlük programı kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde Uluçay'a önceki dönem Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, il yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensupları eşlik ettiler.

Uluçay ve beraberindeki heyet program kapsamında Türk Kızılay Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Yeşilay Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Yetim Sev Vakfı, Afyonkarahisar Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nı (SMMMO) ziyaret ettiler.

HER ZAMAN İSTİŞARE HALİNDE OLDUK

Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan Uluçay, "Bugün günümüzün büyük bir çoğunluğunda sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaret ettik. Öncelikle şehrimizin, toplumumuzun gelişmesine ve bilinçlenmesine önemli katkılar sunan sivil toplum kuruluşlarımıza bu vesile ile bir kez daha teşekkür ederim. Sivil toplum kuruluşlarımız insani yardımdan sosyal hizmetlere, bağımlılıkla mücadeleden eğitim ve yaşam standartlarının iyileştirilmesine, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda aktif olarak hemşehrilerimize hizmet veriyorlar. Bizlerde yerel yönetimler olarak yeni dönemde birlikte neler yapabiliriz ile dertlenen bir gayretle çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini gidermek noktasında kendileri ile her an her zaman istişare halinde olduk. Yeni dönemde de üzerimize düşen her görevi mutlaka yerine getirerek kendilerine destek olmaya devam edeceğiz. Gelecek nesilleri şuurlu ve bilinçli yetiştirmek adına da projelerimiz olacak. Sivil toplum kuruluşlarımızın enerjisi ve bizim yerel yönetimlerdeki etkimizi birleştirerek güzel çalışmalara birlikte imza atacağımıza inancımız tam Allah'ın izniyle" dedi.