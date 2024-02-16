Bakan Göktaş: Afyon 31 Martta bizlere zafer armağan edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, partisinin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay tarafından açıklanan proje lansman toplantısında katıldı. Akrones Termal Otelde gerçekleştirilen lansman toplantısında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay tarafından 5 yılda yapılacak olan projeleri görmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, "Millete hizmet aşkıyla göreve talip olan Türkiye'de ve şehrimizden neler başardıklarını biliyoruz. Bugün de aşkla yorulmayan Ak kadrolar hizmetinize yeniden talip. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana her zaman kadrolarımıza teveccüh gösteren Afyonkarahisar inanıyorum ki 31 Mart'ta daha bizleri yeni bir zafer armağan edecektir" dedi.

HAK ETTİĞİ DEĞERİ VERECEK ETKİN ADIMLAR OLACAK

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın her kesimin ihtiyaçlarını karşılayacak hepsi gerçekçi ve ayaklara yere basan vizyoner projeleri açıklayacağını ifade eden Bakan Göktaş, "Kendisi gelecek yıla dair hedef ve projelerini ortaya koyacak. Uluçay'ın özellikle Bakanlığımızın faaliyet alanı olan Sosyal Politikalar konusunda gösterdiği hassasiyet kapsamlı projelerden de anlıyoruz. Mahalle Yaşam Merkezi, Mutlu Aile Merkezi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Engelsiz Farkı ve Gündüzlü Yaşam Merkezi projeleri ve daha nicelerine insanımızı hak ettiği değeri verecek etkin adımlar olacaktır."

BAŞKAN ZEYBEK ŞEHRİMİZE ÇOK HİZMET VERDİ, EMEK VERDİ

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığının yerelde AK Belediyelerin sosyal politikaları güçlendirerek vatandaşa hizmette sınır tanımayacağını belirten Bakan Göktaş sözlerine şöyle devam etti: "Her alanda marka haline gelen AK Parti'nin en başarılı örneklerinden biri olan Afyonkarahisar inanıyorum ki Uluçay'ın yönetiminde de Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri olamaya devam edecek. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek şehrimize çok hizmet verdi, emek verdi. Önceki Belediye Başkanımızda aynı şekilde burada onları hassaten selamlamak istiyorum. Gerçekten önemli hizmetler geldi onların sayesinde Afyonkarahisar'a. Kendilerine ekiplerine çok teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

AFYON'A GÜZEL HİZMETLER SUNACAK

"Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'ten görevi devir alacak, Belediye Başkan Adayımız Hüseyin Ceylan Uluçay ile hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz" diyen Bakan Göktaş, "İnşallah hemşerilerimizin tercihi yine eser ve hizmet siyasetinden AK Belediyecilikten yana kullanacak. AK Parti Türkiye'de ahlaklı, ilkeli siyasettin öncüsü olmuş, değerleri siyasetin önüne koyan nice başarılı insanlar yetiştirmiştir. Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayımız Uluçay'da AK Parti Teşkilatımızın her kademesinde, Gençlik Kollarından tutunda İl Başkanlığına kadar her yerde görev almış dava insanıdır. Onu da tebrik etmek istiyorum. Bu dava insanı bugün bizim adayımız. Çok şükür inşallah önümüzdeki dönemde ilimize güzel hizmetler sunacak" ifadelerini kullandı.

ESER VE HİZMET SİYASETİNDE SINIR TANIMIYORUZ

AK Parti İl Başkanlığı döneminde her bir insana ulaşan Afyonkarahisar'da AK Parti'nin yenilikçi vizyoner bakış açısını temsil eden Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın memleketine hizmetini sürdüreceğini belirten Bakan Göktaş, "Birçok şehrimizin kavşak noktası konumunda olan Afhyonkarahisar inanıyorum ki Sayın Uluçay'ın projeleri ile kültür, turizm ve ticarette de Türkiye'nin parlayan yıldızı olamaya devam edecek. Uluçay'ın şehrimizde AK Partinin yeni temsilcisi olarak büyük başarılara imza atacağına zerre şüphem yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde belirlenen hedeflerimize her zaman bir adım daha yaklaşıyor, eser ve hizmet siyasetinde sınır tanımıyoruz. Kendisinin vizyonu doğrultusunda gençlerimizin yuva kurmasına kolaylaştıracak adımı da attık. Buradan öğrendik ki, Belediye Başkan Adayımız inşallah seçildiği takdirde bizim verdiğimiz desteğin yanı sıra önemli bir destekti."

FONA BİN 112 BAŞVURU YAPILDI

Gençlerin hayallerini gerçekleştirmesine destek olmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonuna başvuruların dün itibariyle başladığını hatırlatan Bakan Göktaş, "Fona şuana kadar bine aşkın çiftimiz başvurdu. Bu sabah 08:00 itibariyle deprem bölgesinde başlattığımız pilot uygulamaya bin 112 çiftimiz başvuru yaptı. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini hayata geçirebilecek. İnanıyorum ki, ülkemiz için yararlı olacak pek çok proje verilecek bu destekle hayat bulacak. Fona gösterilen bu yoğun ilgiden dolayı tüm gençlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

AFYON'A BÜYÜK BİR FIRSAT

31 Mart Yerel Seçimlerin yerel yönetimlerin belirlediği seçimlerin ötesinde çok öneme sahip olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, "Türkiye küresel güç olma yolunda şehirlerimizin kalkınması yaşanabilir olması için yerel yönetimlerimize önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılından beri şehircilik, belediyecilik anlamındaki başarılı AK Parti Belediyeciliği olarak adeta markalaştı. İnanıyorum ki, Türkiye'de artık bir marka olan AK Parti Belediyeciliğin adeta sarsılmaz kalesi olan Afyonkarahisar'da alışkın olduğumuz hizmet kalitesini 31 Marttan sonra sürdürecek daha da yükseltecek, daha da ileriye taşıyacak. Türkiye'de kimin hizmet siyaseti yaparak belediyecilik yaptığına yani belediyeciliği AK Parti işi olduğunu çok iyi bilir. Uluçay'ın insan odaklı şeffaf ve katılımcı üretimci anlayışı ile Afyonkarahisar'ın kısa zamanda örnek şehirlerimizden olacağına inancım tamdır. Üstlendiği her görevi büyük bir başarıyla icra eden Sayın Uluçay'a dinamizm ve heyecanı ile Afyonkarahisar'a büyük bir fırsat olarak görüyorum. Afyonkarahisar'ın her bir köşesine hizmet etmek için sabırsızlanan Belediye Başkan Adayımız Hüseyin Ceylan Uluçay ve ekibine başarılar diliyorum."