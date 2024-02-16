AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın: Bodrum vasatlığa mecbur değil

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 31 Mart Yerel Seçimleri için saha çalışmalarına devam ediyor. Muğla'yı karış karış gezen Aydın Ayaydın, Bodrum esnafıyla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Ayaydın çözüm önerilerini sıraladı.

Bodrum'un sorunlarını çözeceğini belirten Ayaydın, "Bodrum Konacık'ta esnafımızla buluştuk, Bitez pazarında hemşehrilerimizi dinledik. Birinin yanına yaklaşırken içimden 'Acaba o kişi, bu kişi olabilir mi' diye geçiriyorum. Acaba 'Ben hem ilçe belediye hizmetlerinden, hem de büyükşehir hizmetlerinden son derece memnunum. Çok iyi çalışıyorlar' diyecek kişi şimdi yanına gelip hal hatır sorduğum kişi mi çıkacak diyorum. Yok daha öyle bir diyalog yaşayamadım. Herkes şikayetçi herkes dertli. Hiç merak etmeyin. Yolunuzu da ben yapacağım, trafik çilesine de ben son vereceğim. Yaz kış musluklardan su akacak, kanalizasyonlar denize akmayacak. İnanın bu vasatlığa mecbur değilsiniz. İnanın bunları çözmek de zor değil" dedi.