‘Ben de bir anneyim acılarınızı anlıyorum’

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ya da kandırılarak dağa götürülen çocukları için oturma eylemi yapan annelerin evlat mücadelesi devam ediyor. Kurulan çadırda 375 ailenin oturma eylemi yaptığı annelere destek ziyaretleri de sürüyor. Diyarbakır'a gelen sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit ile İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan ve beraberindeki heyet destek ziyaretinde bulundu. Annelerle tek tek sohbet edip hikâyelerini dinleyen sanatçı Hülya Koçyiğit'in anlamlı ziyareti sırasında duygulu anlar yaşandı.Koçyiğit ziyaretin ardından yaptığı konuşmasında, "Ben de bir anneyim, bu nedenle evlat acılarınızı anlıyorum" dedi. Annelerin gözyaşlarına ortak olduklarını, onlarla birlikte gözyaşı döktüklerini belirten Koçyiğit, "Burada bugün çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirerek annelerimizle bir araya geldik, acılarına ortak olduk. Her zaman kalbimiz ve desteğimiz onların bu büyük mücadelesiyle birliktedir. Onların bu mücadelesinin inşallah evlatlarına kavuşmayla sonuçlanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.