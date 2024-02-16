Sözcü yazarı Türk milletine hakaret etti, skandal ifadeler kullandı

Sözcü Yazarı Murat Muratoğlu, Sözcü TV'de Türk milletine ve seçmene hakaret içeren skandal ifadeler kullandı.



Muratoğlu, seçmenin eğilimi hakkında konuşurken, "Murat Kurum'un kazanma ihtimali tartışılıyor. Bu da bizim vatandaşımızın ayrı bir sağduyusu olarak görüyorum. Yıllarca kadim Türk insanı… Ya değiliz. Maalesef artık herkes kendi suratına aynayı tutsun" dedi.

CHP'nin fonladığı Sözcü TV'de Türk Milletine ve seçmene hakaret! | Video

"SİZE YAZIKLAR OLSUN"

Konuşmasına devam eden Muratoğlu, "Türk insanı bunu sandıkta falan sormaz. Türk insanı hiçbir şeyi sandıkta filan sormaz. Türk insanının bir ay önce maaşına zam yap, 5 bin lira yatır. Koşarak sana oy atar. Ben de Türk insanıyım biliyorum, niye birbirimizi yıllardır kandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan tepki gösteren kimi vatandaşlar ise Muratoğlu'na "Size yazıklar olsun!" diyerek tepkisini gösterdi.