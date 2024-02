Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a yanıt: Bir şey yapmadı ki yaptıklarını vadedeyim?

SOKAK ANKETLERİNDE TURGUT ALTINOK ÖNDE

Sosyal medyada dolaşan birçok anketin gerçeği yansıtmadığını belirten Altınok, gerçek anketin sokakta olduğunu söyledi. Sokak anketlerinde birinci olduğunu söyleyen Altınok, "Ben her gün sokakta geziyorum. Yani sosyal medyada az olabiliriz. Her yerde afişleri var. Ankara'da bütün büyük duvarları resimleriyle süsledi. Bunlar milyonlarca para, sokağa atılan para. Yani keşke bu parayı Ankaralıya harcasaydı. Bunların her biri 650 bin lirayla bir buçuk milyon lira arasında. Bunu herkes biliyor. Veya bilmeyen duysun buradan. Ankara'nın beş yılı boş yılı olmuştur maalesef. Yani Ankara'ya vizyon bir tane proje kazandıramamıştır. Verdiği sözleri yerine getirmemiştir her zaman olduğu gibi." diye konuştu.