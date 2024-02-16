Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a yanıt: Bir şey yapmadı ki yaptıklarını vadedeyim?

Gençlere yönelik birçok projeleri olduğunu belirten Altınok, "Gençlere dair çok projemiz var. Gençler umudumuz, ümidimiz, ikbalimiz, istikbalimiz, varislerimiz ve yarınlarımız. Biz Keçiören'de gençlerimiz için çok hizmet yaptık. Hatta benim en yakın arkadaşlarım çocuklar ve gençlerdir. Okulları çok sık ziyaret ediyorum. Yıllardır gençlerimize çok güzel hizmetler yaptık, çok yatırım yaptık. Çünkü gençlerimize, çocuklarımıza yaptığımız yatırım geleceğimize yaptığımız yatırımdır." dedi.

"MANSUR YAVAŞ ANKARA'YA NE YAPTI?"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "yaptıklarımızı vadediyorlar" sözlerine sert tepki gösteren Altınok, "Mansur Bey bir şey yapmadı ki, yaptıklarını vadedeyim. Verdiği sözleri tutmamış. Ankaralı'ya vermiş olduğu sözlerin yüzde 90'ını yapmamış. Gençlere yapmamış, çocuklara yapmamış. Yani bu şehre katma değer kazandıracak bir tane projesi yok ki. Yaptığı bir şey yok. Neyini anlatayım yapmadığının? 'Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Büyükşehir Belediye Başkanının da yapmadıkları yapmayacaklarının teminatı.' Ankaralı'ya verdiği sözlerin yüzde 90'ını yapmamış bir Büyükşehir Belediye Başkanı var şuan. Ankara'ya ne yaptı? Geziyoruz, bir hizmeti yok. Resimleri var; eseri yok, hizmeti yok Ankara'da maalesef." dedi.