Başkan Erdoğan 6.Etnospor Forumu’na video mesaj gönderdi

Antalya'da düzenlenen 6. Etnospor Forumu'na videomesaj gönderen Erdoğan, forumun; küresel krizlerin, gerilimlerin ve çatışmaların insanlığın ortak geleceğini tehdit ettiği bir dönemde düzenlendiğine dikkat çekti. Erdoğan mesajında, "Antalya'da sizleri misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Dünyanın her köşesinden gelerek bu foruma iştirak eden herkese teşekkür ediyorum. Etnospor forumu, Geleneksel sporların zengin çeşitliliğini yansıtan forumumuzu tüm farklılıkların ötesinde bir barış ve dayanışma platformu olarak görüyorum. 50 farklı ülkeden çeşitli düzeydeki temsilcilerin katıldığı Etnospor formunun bölgemiz başta olmak üzere, tüm dünyada huzur ve güven ikliminin gelişmesine katkı sağlamasını diliyorum. Dünyanın önde gelen etkinlikleri arasında yer alan formumuz, vereceği mesajlarla da farkını ve potansiyelini herkese hissettirecektir. Geleneksel sporlar ve oyunların giderek daha çok ilgi görmesi, yapılan çalışmaların doğru istikamette gittiğinin işaretidir. Geleneksel spor ödüllerini alacak kişi ve kurumları tebrik ediyorum. Antalya ile aynı denizi paylaşan Akdeniz'in hemen öte tarafındaki Gazze'de yaşanan insanlık trajedisini sona erdirecek dayanışma ruhunun bu forumda tezahür edeceğine inanıyorum. Bizler de Gazze başta olmak üzere yakın coğrafyamızda süregiden krizlerin, katliamların ve acıların önüne geçmek için elimizden gelen her türlü gayreti sergilemeye devam edeceğiz. Tüm dünyada barışın, adaletin ve huzurun hakim olması için her zamankinden daha fazla çalışacağız. Daha adil ve müreffeh bir dünyanın tesisi uğruna verdiğimiz bu kutlu mücadelede, siz dostlarımızın desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan 6. Etnospor Forumuna video mesaj gönderdi