Başlayıp da bitirdikleri tek şey İstanbul oldu

Yerel seçim çalışmalarını yoğun olarak sürdüren Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, dün Eyüpsultan'daydı. Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda esnafla buluşan Kurum, kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla da sohbet edip taleplerini dinledi, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Vatandaşların kentsel dönüşüme yönelik sorularını yanıtlayan Kurum, "İmar planlarını hızlı şekilde çözeceğiz. İBB olarak 16 Nisan'da başvuruları alacağız, elimizi taşın altına koyarak bakanlığın projesine destek olacağız. İstiyoruz ki İstanbul bir an önce dönüşsün. Bunun kararını 31 Mart'ta siz vereceksiniz. 39 ilçemizle, tüm İstanbullularla birlikte dönüşümü yapacağız" dedi.Murat Kurum daha sonra Malatyalılar Derneği'nin açılışına katıldı. Kurum, deprem bölgesinde yapılan çalışmaları hatırlatarak, "Bizim kalbimiz her zaman Malatya'mızla atacak. İBB Başkanı da olsak bir ayağımız hep deprem bölgesinde olacak, yapılması gereken mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz" ifadesini kullandı. Kurum, İBB yönetimini de sert sözlerle eleştirdi:Tek yaptıkları laf üretmek, reklam yapmak, algı oluşturmak. Verdikleri vaatlerin 10'da 9'unu gerçekleştirememişler. Milletimize verdikleri sözleri tutmamışlar. İstanbul'u bir basamak olarak görüp, üzerinden ikbal peşine düştüler. İstanbul'da ne depremle ilgili, ne trafikle ilgili, ne yeşil alanla ilgili, ne de kentin genel sorunlarıyla ilgili hiçbir irade ortaya koymadılar, koyamadılar. Her sorduğunuzda da algıyı başka alanlara çekmeye çalıştılar. Çünkü söyleyecek bir şeyleri yok. İstanbul'a dair yaptıkları, gerçekleştirdikleri hiçbir şey olmadığı için. Depremle ilgili çalıştaydan öteye gidemedikleri için heybeleri boş. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 yılda başlayıp da bitirdiği tek şey var, o da İstanbul. 31 Mart'ta biz İstanbul'un duraklama dönemini birlikte bitireceğiz."Son alarak Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret eden Murat Kurum, sahada antrenman yapan altyapı oyuncularıyla futbol oynadı. Kurum, Karagümrük Spor Kulübe'ne yeni tesis sözü verdi.