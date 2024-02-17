Bursa’nın incisi hak ettiği değere kavuşacak

Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı olan Gökhan Dinçer, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mudanya halkının bağrına bastığı Dinçer, gittiği her yerde yoğun ilgi görürken, sosyal medyadan gelen davetlere de sürpriz ziyaretler gerçekleştirerek halka kucaklaşıyor. El ele Mudanya'yı hak ettiği değere kavuşturacaklarını belirten Gökhan Dinçer, "Biz 110 bin kişilik büyük bir aileyiz.Hep birlikte yapacağımız çalışmalarla Mudanya'yı yaşanmaktan mutluluk duyulan bir kente dönüştüreceğiz ve Bursa'nın incisini hak ettiği değere ulaştıracağız" ifadelerini kullandı. "Ayrı gayrı yoktur bizde, herkes bizim kalbimizde" sloganıyla çalışmalarını sürdüren Dinçer, son olarak da İpekyayla ve Balabancık Mahalle sakinleriyle buluştu. Dinçer, "Biz kazanmaya değil, Mudanya'ya kazandırmaya geliyoruz. Sorunların farkındayız. Mudanya'nın en önemli sorunlarından bir tanesi iletişimsizlik. Bu derdimizi ortadan kaldırıp, tüm halkımızla birlikte sorunlarımıza çözüm arayacağız. Hep beraber başaracağız" şeklinde konuştu. İHA