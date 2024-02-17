CHP’li Belediye Başkan adayının ağabeyi FETÖ firarisi çıktı!

Savcılık dosyasında diğer FETÖ şüphelileri Hasan Erdem ve Murat Hakan Özçolak ile birlikte ismi geçen 3 kişiden biri olan Salih Türkel'in silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı öğrenildi. Öte yandan CHP'li Başkan adayı Serhat Türkel'in de 2014'te Samsun 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'manevi veya mali haklara tecavüze teşebbüs' suçlamasıyla yargılandığı ve günlüğü 20 liradan 304 günün karşılığı olarak 6 bin 80 lira adli para cezası aldığı belirtildi. Ağabeyi FETÖ firarisi olan ve yargılandığı davadan ceza alan Serhat Türkel'in CHP'den Atakum Belediye Başkan adayı gösterilmesi büyük tepki çekti.