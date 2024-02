Cumhur’un adayı Hamza Dağ’dan Özel’e çağrı: Ver talimatı, su faturası insin

Cumhur İttifakının İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ yerel yayın yapan bir televizyon kanalının canlı yayınına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir'de yaptığı aday tanıtım toplantısında ve halk buluşmalarında dile getirdiği 'AK Parti İzmir'i cezalandırıyor' sözlerine yanıt veren Dağ, belediye başkanlarının Ankara ziyaretlerini sıklaştırması gerektiğini belirterek, "Hiçbir yeri cezalandırma ihtimali yok. Yatırım alma konusunda İzmir verdiğini almıyor diyoruz. Bursa da, Kocaeli de almıyor. Devlet bir bölgeye büyük çaplı hizmet getirir. Alsancak Limanı, Çandarlı Limanı öyle. Belediye başkanları mutlaka kendi illeri ve ilçeleri ile alakalı Ankara koridorlarında vakit harcamalı. Bize gelen ne varsa geri çevirmedik. Bize genelde borçlanma talepleri geldi. Yeni çevre yolu ihtiyacı varsa başkanların bize gelmesi lazım. İlçe başkanı değiştiğinde bir kere olsun Ankara'da talep olmuyor, bizden olan başkanlar sürekli geliyor. İzmir - Ankara YHT projesi mesela. Başkan olmasam da bu proje yapılacak. Kentsel dönüşüme ihtiyaç varsa şehirde bunu beraber yapmalıyız. Bırakın cezalandırmayı yatırım yapmak istiyoruz. Biz hep yapmak için uğraştık. Bugüne kadar takipçisi olduk" dedi.

'ADAYLARIMIZ KUYUMCU TİTİZLİĞİNDE SEÇİLDİ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin aday tanıtım toplantısında '30 ilçenin hepsini kazanacağız' iddiası üzerine konuşan Dağ, "Başka çaresi yok. Kendi ekibini motive etmek için bir şeyler söylemek zorunda. Biz sahada çalışıyoruz. Çok kaliteli bir ekibimiz var. Adaylarımız kuyumcu titizliği ile seçildi. Demografiye tamamen uygun. Önceki döneminde sol çizgide çalışmış isimler var. Merkez soldan, merkez sağdan gelenler var. Onlar kendi ekibini motive etmek için onu söyledi" dedi.

'ÖZEL ŞİMDİ TALİMAT VERSİN SU İNDİRİME GİDER, 90 DAKİKA GERİ GELİR'

Seçim çalışmaları sırasında içme suyunda yüzde 50 indirim ve toplu ulaşımda 90 dakika uygulamasının geri getirilmesine ilişkin vaatlerinin rakibi Cemil Tugay tarafından da dillendirildiğini söyleyen Dağ; "CHP Genel Başkanı Özgür Özel şu an İzmir'de. Soyer'e talimat versin bugünden 90 dakika uygulamasını direkt geri getirebilir. Her gün bir kişi 10 TL, gidiş 10 TL geliş olmak üzere aylık 600 TL ulaşım ücreti ödüyor. İnsanlara direkt para vermenin bir sonu yok. Gideri düşürüp destek verebiliriz. Suda da 90 dakika da CHP Genel Başkanı Özgür Özel talimat versin hemen yapsınlar. Ben kendi gündemimi yaşıyorum. Siyaset yaptığım her dönemde de bu böyleydi. 2023'te seçim kampanyası yürütürken rakibi göz ucuyla izledik ama kendi kampanyamızı yürüttük. Önümüzdeki 6 haftalık kampanya sürecinde benim ne yapacağım belli. Ben vatandaşa bakıyorum. Öyle de yürüyeceğim." diye konuştu.

'İLÇE BELEDİYE BAŞKANI MUHALEFETTEN DE OLSA SOKAKLARI BERABER GEZECEĞİZ'

Belediye başkanlığı boyunca şehri emin olacağını ve ilçe belediye başkanı muhalefetten de olsa sokaklarda beraber gezeceğini söyleyen Dağ, "Yol da yapacağız, kavşak da. Ama sadece bu değil. Sokaklarda dolaşacağız. Hanelerin içinde ne eksik varsa ona ulaşacağız. Bir kadının ızdırabı varsa onunla da ilgileneceğiz. Sabah okula aç giden çocukla da ilgileneceğiz. Sahada en zorlandığım işlerden birisi, engelli çocuk görüyorum, annesini görüyorum. Kenar semtlerden özellikle. Babası nerede dediğimde engelli doğunca terk etti diyorlar. Belediye binasında kapalı kalmayacağız. O ilçedeki başkan da kim olursa olsun benimle gelip sokaklarda gezecek. Muhalefet de olsa eşlik edecek" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZDAN PROJE İÇİN DESTEK İSTERSENİZ KARŞI ÇIKMAZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, belediye başkanlarının çözüm odaklı projeler ile gitmesi gerektiğini belirten Dağ, "Cumhurbaşkanımızın manevi desteği üzerimizde olacak dedik. Siz gider Cumhurbaşkanı'na çözüm odaklı bir proje sunarsanız, destek isterseniz size karşı çıkmaz. Çözüm olarak giderseniz kimseye hayır demez. Ama projenin tüm maliyetini siz karşılayın derseniz yine olmaz. Ben bu kadarını karşılayabilirim derseniz size hayır demez. 7 senedir yanındayım. Cumhur Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hal, hareket, zaman ve ekip yönetimi konusunda bizi yaşayarak geliştirdi. Onun yaptıklarını görerek bugüne kadar geldik. Diğer türlü 5 yıl palyatif çözümler olacak. Böyle olsun istemiyoruz" dedi.

'KÖRFEZ GEÇİŞ PROJESİ İÇİN DAYATMA İÇERİSİNDE DEĞİLİZ, YAP İŞLET DEVRET MODELİ İLE YAPILABİLİR'

Prestij projeleri arasında yer alan Körfez Geçit Projesine de değinen Dağ, "Projemizde dayatma içinde değiliz. Bu proje ilk gündeme geldiğinde o zaman maliyetler düşüktü. Kamu kaynakları ile yapılabilirdi. Şu an Yap-İşlet-Devret ile yapma söz konusu olabilir. Mavişehir Bölgesinde bu konuda ciddi bir talep olduğunu gördüm. Bu projeyi 2011'de konuştuğumuzda o kadar heyecan oluşmadığını biliyorum. Şimdilerde ise artık vatandaşlar lazım, yapılmalı olarak bakıyor. Etütleri konuşacağız. Öncelikli olarak trafiği rahatlatmak için kavşaklar yapılacak. 1 Nisan'dan sonra üzerinde çalışacağız. O gün geldiğinde projenin etütleri yapılır." açıklamalarında bulundu.

'İZMİR'DEKİ TOKİ PROJELERİNDE BELEDİYELER SU BAĞLAMADI'

TOKİ'nin İzmir'de hayata geçirdiği toplu konut projeleri hakkında da konuşan Dağ: "Bu konutları belediye olarak biz yapacağız. Burhan Özfatura zamanında yapıldı. Üzerinden 25 yıl geçti. O günden bu yana her 5 yılda 5 bin konut dönüştürülseydi 125 bin konut yapardı. İşimin çok zor olduğunu biliyorum. Benim için öncelikli çözülmesi gereken noktalardan biri. TOKİ konusuna girince yerel iktidarı kötülemem gerekir. Kemalpaşa'da TOKİ konutları bittiğinde su bağlanmalarının geciktiğini ben biliyorum. Ama bu konulara kampanya döneminde girmek istemiyorum. Uyum olmayınca bürokratın iş yapma isteği azalıyor." ifadelerini kullandı.

BUCA CEZAEVİ ALANI YEŞİL ALAN OLSUN DİYE ÇALIŞACAĞIM'

Başkan olduğu takdirde Buca Cezaevi alanının yeşil alan olması için çalışacağını belirten Dağ, "Orası Adalet Bakanlığı'nın yeriydi. Daha sonra İller Bankası'na devredildi. Orası kamu arazisi. 1 Nisan'da belediye başkanı seçildiğimde 'Burasını yeşil alan yapalım' diyeceğim. 'Arsa maliyetinin bir kısmını ben karşılayacağım' diyeceğim. Çözümle giderseniz çözülmeyecek iş yok" dedi.

"YEŞİLİ KORUYACAĞIM"

Yeşili çok seven biri olduğunu belirten Dağ: "Ben yeşili çok seven biriyim. Urla bugün dediğiniz gibi bir beton istilası altındaysa bizim bir günahımız yok. Betonlaşmada en çok bizi suçluyorlar. En çok betonlaşan yerler CHP'nin yerelde iktidar olduğu yerler. Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Marmaris… Belediye başkanı seçilince yeşili koruyacağım merak etmeyin. Benim hayatımda rant yok. Siyasi geçmişimde de yok. Hayata geçirilecek sosyal konut projeleri de yeşil alan üzerinde hayata geçirilmeyecek." ifadelerini kullandı.