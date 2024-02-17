DEM’den ittifak itirafı: Esenyurt, Mersin ve Akdeniz’de anlaştık..

31 Mart Yerel Seçimleri için partiler adaylarını açıklıyor. Adayların belirlenmesi için sayılı günler kaldı.

CHP-DEM PAZARLIĞI KIZIŞTI!

CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti arasındaki "Aday" pazarlığı ise son günlere geldikçe iyice kızıştı. Adaylık pazarlığında daha önce DEM Parti'nin Esenyurt ilçesi üzerinde ısrarla durduğu biliniyordu. Bu konuyla ilgili oldukça ilginç bir gelişme yaşandı.