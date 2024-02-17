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Giriş Tarihi: 17.2.2024 22:19

Erzincan şehidine ağlıyor: Türk bayraklarıyla donatıldı!

Kuzey Irak Mehmet Can Tepe üs bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada piyade sözleşmeli er Salih Ay şehit oldu.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzincan şehidine ağlıyor: Türk bayraklarıyla donatıldı!

TSK'dan yapılan açıklamada, "Piyade sözleşmeli er Salih Ay Kuzey Irak'ta vatanın huzur ve güvenini korumak için çıktığı mücadele de kahramanca mücadele ederken şehit olmuştur" denildi.

Erzincan merkezde ikamet eden ailesinin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Erzincan valisi Hamza Aydoğdu, "Bugün yüreğimizi derinden sarsan bir kayıp ile karşı karşıyayız. Şehidimize Allah'tan rahmet kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz" dedi.

Şehit sözleşmeli piyade er Salih Ay'ın cenazesi Erzincan Terzibaba camisinde ikinde vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Şehit sözleşmeli piyade er Salih Ay'ın bekâr olduğu öğrenildi.

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Erzincan şehidine ağlıyor: Türk bayraklarıyla donatıldı!
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